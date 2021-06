Il miele di Valtellina VIS Millefiori è il migliore del test secondo Altroconsumo

Questo il risultato della prova prodotto condotta su 22 referenze vendute nelle principali insegne della GDO

Il miele millefiori di VIS, prodotto esclusivamente da apicolture della Valtellina, è il migliore della sua categoria secondo il test condotto da Altroconsumo su 22 referenze presenti in GDO. Nato nel cuore della Valtellina, considerata la nuova Food Valley Italiana, unisce l’eccellenza della lavorazione ai concetti di benessere e alta qualità.



Etichetta, autenticità, freschezza e la presenza di impurità sono solo alcuni dei criteri applicati e utilizzati da Altroconsumo per effettuare la prova prodotto. Oltre alla valutazione oggettiva di questi parametri è stata coinvolta una giuria di esperti per un'approfondita analisi sensoriale e gustativa. Il miele Millefiori di VIS, storica azienda valtellinese famosa per le sue confetture, ha superato tutti i test di qualità sorpassando la concorrenza.



Dal gusto avvolgente, noto per le sue sfumature di sapore che variano di anno in anno, in base alla stagione di raccolta, alla zona e, soprattutto, ai fiori presenti vicino all’alveare, il millefiori è da sempre la tipologia di miele più consumata in Italia e nel mondo e VIS ha scelto di aggiungere al suo prodotto, oltre alla cura con cui realizza le sue confetture, anche un valore aggiunto certificato e affidabile: la Valtellina.



Oltre al millefiori, VIS produce anche il miele d’Acacia che viene prodotto dai migliori apicoltori della Lombardia, quello di Castagno, dal sapore pungente, che rende questo miele unico nel suo genere, e infine quello di Tiglio, noto per il suo retrogusto fresco, quasi a ricordare la menta.



Tutti i prodotti e le linee Vis sono disponibili nei migliori punti vendita della grande distribuzione e sul sito www.visjam.com