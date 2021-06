Prima Nazionale. Produzione: TIR Danza, stereopsis, co-produzione: MARCHE TEATRO / Inteatro Festival, Oriente Occidente

NICOLA GALLI a INTEATRO FESTIVAL, Polverigi/Ancona.



Debutto: 6 giugno 2021 .



"Il mondo altrove"







Produzione: TIR Danza, stereopsis

co-produzione: MARCHE TEATRO / Inteatro Festival, Oriente Occidente

concept e coreografia: Nicola Galli

danza: Margherita Dotta, Nicola Galli, Nicolas Grimaldi Capitello, Silvia Remigio

musica: Giacinto Scelsi, 3/4 had been eliminated

oggetti scenici: Giulio Mazzacurati

maschere e costumi: Nicola Galli

residenze artistiche: DID Studio / Ariella Vidach, Centro di Residenza della Toscana (Armunia - CapoTrave / Kilowatt), Oriente Occidente / CID Centro Internazionale della Danza

con il sostegno di: Rete Almagià

durata: 50 minuti.









“le mani vogliono vedere, gli occhi carezzare! scrive Nicola Galli, da J.W. von Goethe, nella presentazione della sua produzione: un percorso decennale il suo che analizza ed espande il concetto di forma pura e le nozioni di “stratificazione” e “paesaggio”, come lui stesso sottolinea.



Una ricerca che arriva a Polverigi con "Il mondo altrove", in prima nazionale, per costruire un percorso geometrico che parte ed arriva alla anatomia umana, nei dettagli delle proporzioni umane e, per questo, artistiche.



I quattro soggetti che animano la scena, dapprima con pudore e timore poi via via interdipendenti, co-agiscono con luce, suono e oggetti di scena , inun giardino naturale.





Nota dell'Autore





"Il mondo altrove" è una creazione coreografica in forma di rituale danzato, che celebra secondo una logica scenica il moto di un mondo inesplorato.

Nel tracciare un percorso ideale tra Occidente e Oriente, il lavoro è liberamente ispirato ai rituali indigeni dell'America del Sud, ai simboli e alle tradizioni del teatro Nō giapponese, e all'ossessiva, per certi versi mistica ed eccentrica ricerca musicale del compositore Giacinto Scelsi intorno all'idea sferica del suono.

Dalla porta centrale - che domina lo spazio e cela un altrove - avanzano quattro figure sciamaniche finemente adornate per condurre una cerimonia magica e senza tempo. Il movimento dei corpi e i lineamenti dei loro volti - velati e riconfigurati secondo canoni estranei alla cultura occidentale - custodiscono e offrono al nostro sguardo il rituale di una possibile tradizione altra, agito all'interno di un confine circolare che delimita uno spazio ancora attribuibile al sacro e che raccoglie l'esito di una convivenza armonica tra habitat naturale e azione umana.

L'azione è pensata al crepuscolo, abbracciata dalle cromie lucenti dell'oro, del ciano e del porpora, per sciogliersi in un dialogo gestuale notturno, espressione di sostegno vicendevole, dono perpetuo, comunione universale e celeste.

Di fronte a questo linguaggio fisico siamo invitati a decifrare i “geroglifici” di questa civiltà ignota, selvatica e capovolta; siamo ospiti chiamati a un esercizio di superamento del confine di ciò che conosciamo, scoprendoci stranieri tra gli stranieri. Accogliere un mondo nuovo e aprirci a un sistema ignoto significa entrare in contatto, senza gerarchie precostituite, con la poesia di segni muti e opachi, sia che appartengano al mondo animale, al mondo vegetale o a una qualsiasi cultura alternativa. Accettando la messa in discussione di qualcosa di sé e ritrovando la propria umanità nel riflesso dell'incontro.