Il mondo hotellerie gioca i suoi assi e fa poker: comfort, design, sostenibilità e tecnologia per l’ospitalità di domani

Da un capo all'altro del globo, gli hotel dei prossimi anni avranno caratteristiche comuni e punteranno su nuovi format volti a promuovere la digitalizzazione, la tecnologia ma anche la sostenibilità, senza dimenticare nuovi concept di camere, spazi comuni più ampi e procedure di prenotazione meno complicate. È quanto emerge dalle osservazioni rilevate da Host, che grazie al suo punto di vista privilegiato e al costante dialogo con professionisti del settore e “contributors” qualificati, raccoglie testimonianze in tutto il mondo per delineare a 360° l’evoluzione dell’ospitalità.

Tra comfort, salubrità e sostenibilità



Il verde la farà da padrone sia negli interni, sia negli spazi esterni. Nicola De Pellegrini, architetto e designer con focus proprio sul settore alberghiero, conferma questo trend aggiungendo che “Gli hotel del futuro, inoltre, non potranno esimersi dall’avere una colonnina per ricaricare le auto elettriche, che forse, nel giro di qualche anno, scalzeranno quelle a benzina o diesel”. Approccio green, ma anche comodità, e multifunzionalità. “In questo comparto (...)

HostMilano_il mondo hotellerie gioca i suoi assi



Un turismo più consapevole



L’ospitalità vivrà un periodo di cambiamento profondo e sicuramente l’attenzione all’ambiente e alla digitalizzazione saranno gli elementi chiave per affrontare le nuove dinamiche in atto. “In assoluto oggi l’imperativo è che qualsiasi cosa noi andiamo a fare non può non essere totalmente rispettosa dell’ambiente – spiega il designer Aldo Cibic in un’intervista rilasciata a Host –. Per cui, se si pensa a nuovi interventi, specialmente in un contesto di natura ancora (...)



Chef stellati e hotellerie: la partnership spicca il volo, con un tocco high tech



In attesa di futuri sviluppi e della ripartenza del settore hospitality, Host ha saputo cogliere i trend in atto. Uno di questi riguarda la collaborazione di alcuni chef stellati che hanno deciso di stringere una partnership con le grandi catene alberghiere. Nei prossimi mesi toccherà a Enrico Bartolini “firmare” la ristorazione di Milano Verticale, il nuovo hotel di Una Esperienze (Gruppo Una, appartenente a Unipol) situato in zona Porta Nuova-Garibaldi. A ruota, lo seguiranno altri due numeri uno della ristorazione stellata, come Claudio Sadler (da giugno, presente con un suo ristorante gourmet all’interno del Baglioni Resort Puntalandia nell’area marina protetta di Tavolara) e Ciccio Sultano, chef due stelle Michelin del Duomo di Ragusa Ibla, che da settembre aprirà (...)



Parola agli ambassador: trasparenza e sostenibilità per l'hotellerie di domani



L’osservatorio internazionale sul mondo dell’hotellerie è affidato alla voce degli ambassador scelti da Hostmilano per intercettare le tendenze del comparto Horeca ai cinque angoli del pianeta.



HostMilano è il salone dell’ospitalità professionale più importante a livello mondiale. La prossima edizione si terrà a fieramilano dal 22 al 26 ottobre 2021.



