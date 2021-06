Il mondo in tavola con il programma 5-Star Global Gourmet di Sandals and Beaches Resorts

Un viaggio culinario intorno al mondo, negli oltre 140 ristoranti di Sandals and Beaches Resorts, con l’esclusivo programma 5-Star Global Gourmet. Potrete sperimentare ogni giorno una delle 21 diverse cucine, dall’indiana, alla francese, all’inglese, all’asiatica, senza mai lasciare le spiagge più belle dei Caraibi. Fino a 16 ristoranti per ciascun resort dove poter gustare nuovi sapori e specialità regionali, che vengono esaltati dai pregiati vini Robert Mondavi Twin Oaks e, per concludere, un drink delle migliori marche in spiaggia o direttamente in acqua. Per altro, tutto incluso e illimitato!

Quando si intraprende un viaggio vengono stimolati tutti i sensi, ma uno dei sensi più importanti, tra l’altro complice dei modi migliori per scoprire e conoscere a fondo una destinazione, è il gusto. Assaggiare piatti tipici, provare pietanze dai sapori particolari e diversi da quelli a cui siete abituati, scovare ingredienti di cui non conoscevate l’esistenza: sapore e cultura si fondono in un piatto, in una bevanda e rappresentano un binomio imprescindibile quando si viaggia.



Quando si visita una destinazione, l’esperienza culinaria che vi aspetta sarà tipica di quella determinata località o Paese e andrà ad arricchire il vostro bagaglio gastronomico, ma i lussuosi Sandals and Beaches Resorts vi permettono di scegliere ogni volta una diversa cucina del mondo, per un costante carosello di sapori, colori e profumi di pietanze preparate in uno degli oltre 140 ristoranti del Gruppo, nella splendida cornice di una spiaggia caraibica lambita da acque cristalline.



Chef altamente qualificati offrono un livello di varietà, qualità e creatività davvero unico, proponendo oltre 20 concept culinari diversi che rappresentano altrettante culture di ogni angolo del pianeta. Qualunque sia l’isola che sceglierete o il resort presso cui soggiornerete, potrete fare un giro intorno al mondo attraverso nuovi sapori e nuove esperienze senza mai lasciare le spiagge più belle e spettacolari dei Caraibi: dal pesce fresco di giornata, alla cucina regionale italiana, quella tailandese, il sushi, l’alta cucina francese, quella mediterranea, quella tipica dei pub inglesi fino a quella caraibica, naturalmente.



Siete pronti quindi per questo inebriante viaggio culinario intorno al mondo con l’esclusivo programma 5-Star Global Gourmet di Sandals® Resorts? Non dimenticate: nei Sandals and Beaches Resorts potete cenare dove e quando volete, tutto il giorno, tutti i giorni perché è sempre tutto incluso e illimitato!



La cucina italiana



Quando pensiamo alla cucina del Bel Paese, una delle più rinomate al mondo, subito ci vengono in mente sapori, gusti e profumi propri di una terra che propone diverse tradizioni, una per ciascuna Regione e ciascuna con i propri ingredienti e le proprie regole. Nei Sandals Resorts potete gustare proprio le specialità regionali, dal Veneto, all’Emilia-Romagna, alla Toscana, al Lazio, alla Campania, alla Puglia, per un mini tour gastronomico dell’Italia ma fatto ai Caraibi!



La cucina inglese



Non appena metterete piede in uno dei pub di Sandals Resorts, vi sembrerà proprio di respirare l’autentica e tipica atmosfera di un pub anglosassone. Qui troverete piatti tradizionali della cucina britannica, tra cui la Shepherd’s Pie e il Fish ‘n Chips. Inoltre, il Wobbly Peacock, il Cricketer’s, il Drunken Duck e l’Olde London Pub servono una vasta selezione di birre e drink delle migliori marche.



La cucina asiatica



Nei resort Sandals, troverete sempre la cucina asiatica di vostro gusto. Nella cucina tailandese, ad esempio, il sapore perfetto si basa sul sapiente equilibrio tra i quattro sapori fondamentali: acido, amaro, dolce e salato. Pulita, naturale e poco speziata, in alcuni Sandals and Beaches Resorts troverete anche la cucina giapponese e le sushi house.



La cucina francese



La cucina francese si è evoluta tantissimo nel corso dei secoli e perché non provare alcuni dei migliori piatti di questa spettacolare tradizione culinaria, in grado di soddisfare il vostro palato? Dalle capesante in salsa Chablis e cotte in una deliziosa pasta sfoglia ad una gustosa anatra á l’orange (all’arancia), un pizzico di Francia ai Caraibi. Inoltre, in alcuni resort troverete la French Brasserie e la French Patisserie.



La cucina caraibica



I ristoranti caraibici nei Sandals Resorts riflettono perfettamente la diversità culinaria di ogni isola. Fatevi sedurre dai colori e dai sapori di queste isole, assaggiando piatti dai gusti esotici che vi conquisteranno e che non troverete da nessun’altra parte del pianeta.



La cucina indiana



Con una collezione unica di deliziosi piatti esotici, il Bombay Club è il primo ristorante indiano ad aver aperto i battenti nel Sandals Barbados. È il posto ideale per chi ama cenare godendosi vedute mozzafiato, assaporando tante prelibatezze, tra cui il pollo Tikka, il Papadum, il pollo al burro, Samosas di carne d’agnello e tanto altro. Ora, potrete gustare la cucina indiana in quattro diversi resort.



La cucina ai frutti di mare



I piatti di pesce possono essere preparati in tanti modi diversi. Sandals Resorts vi invita a provarli tutti: dai tortini di granchio con il pomodoro alle code di aragosta preparate alla perfezione. Una delle cose più importanti da tenere a mente è che i frutti di mare sono molto delicati, motivo per cui ogni piatto è preparato al momento, grigliato e servito con burro e aglio o con una deliziosa salsa.



Steakhouse Butch’s Chophouse: bistecche e grigliate



Succulenti tagli di carne bovina, accompagnati da un’ampia selezione di salse, gustosissimi contorni, compreso il Lobster Mac & Cheese e le bevande tipiche di una steakhouse! Troverete piatti tradizionali come il Surf & Turf e la bistecca New York Strip e Rib Eye. Una volta assaggiata, capirete perché le bistecche della Butch’s Chophouse sono rinomate in tutta l’isola di Grenada, ma non solo: è un’esperienza culinaria senza eguali!



Conosciamo alcuni chef



Ogni ristorante è gestito con orgoglio da uno chef 5 stelle di fama internazionale, qualificato quanto la cucina che serve.



Lo chef palermitano Salvatore Cusimano, con oltre due decenni di esperienza nei migliori hotel cinque stelle in Francia, Irlanda, Egitto e Stati Uniti, è entrato a far parte di Sandals Resorts International nel 2013. Attualmente è Executive Chef del Sandals Montego Bay e i suoi piatti sono un perfetto mix di aromi, condimenti naturali, colori, gusto e consistenze che esaltano l’autentico sapore italiano.



Lo chef Gianluca Di Costanzo, ischiano di origine, ha guidato per oltre 20 anni le cucine di alcuni dei migliori ristoranti e hotel in Europa, Arabia Saudita, Svizzera, Stati Uniti, Canada e Caraibi e attualmente è Executive Chef del Sandals Regency La Toc Golf Resort and Spa.



Nato a Glasgow nel 1970, Colin Watson ha sviluppato questa sua passione per la cucina sin dalla tenera età. Dopo la formazione universitaria e anni di esperienza prima come lavapiatti in Scozia, poi come Junior Chef De Parte, oggi è Executive Chef presso il Beaches Turks & Caicos Resort Village & Spa.



Elso Pagunsan ha iniziato la sua carriera di chef nelle Filippine, servendo i migliori piatti della cucina asiatica, in particolare quella giapponese. Entrato a far parte di Sandals Barbados nel 2015 in qualità di Sous Chef presso il Soy Sushi Bar, nei suoi piatti si percepisce la freschezza e la genuinità degli ingredienti, un binomio perfetto in grado di soddisfare qualsiasi palato.



Lo spagnolo Henrique Sparrow ha affinato le sue abilità culinarie in hotel 5 stelle, navi da crociera e ristoranti raffinati. Grazie ai suoi 30 anni di esperienza internazionale e l’amore per la cucina grazie ai genitori che lo hanno influenzato sin dalla sua infanzia, oggi è Executive Chef presso il Sandals Grande St. Lucian Spa & Beach Resort, dove presenta una cucina ispirata alla terra e al mare.



Nato in Australia da genitori cileni, Juan Morrison ha trascorso i primi anni della sua vita nel Land Down Under prima di tornare in Cile, dove si è dedicato alla coltivazione della terra e all’allevamento di animali insieme alla sua famiglia. Dedito alla cucina dall’età di 20 anni, ha girato il mondo prima di entrare a far parte della famiglia Sandals and Beaches Resorts nel 2005 e dal 2015 è Executive Chef del Beaches Negril. Propone piatti di ispirazione asiatica e spagnola, con una predilezione per il pesce, in modo particolare salmone e crostacei.



Originario della bellissima città di mare di Karatsu, in Giappone, Haruo Sato ha iniziato la sua carriera culinaria alla tenera età di sedici anni, dapprima in Giappone e successivamente in Giamaica. Dall’apertura nel 2019 del Soy Sushi Restaurant al Sandals Montego Bay, Haruo ha assunto da subito il ruolo di Sous Chef dove sfoggia la sua maestria nella preparazione del sushi giapponese.



Lo chef Prateek Basu ha alle spalle anni di esperienza culinaria che gli hanno permesso di visitare oltre 40 paesi ed essere considerato dalla rivista Living uno dei 5 migliori chef in Nepal. Basu è entrato a far parte del team Sandals nel 2015 e attualmente è Executive Chef presso il Sandals Barbados e il Sandals Royal Barbados.



Originario di Phuket City, Thailandia, dal 2019 Charakorn Chatchawat è il Thai Sous Chef del Sandals Royal Caribbean e sovrintende la cucina del Royal Thai Restaurant, sull’isola privata al largo del resort. Grazie alla sua esperienza internazionale che lo ha visto lavorare in Sri Lanka, Bangladesh, India e Giamaica, prepara prelibatezze in grado di saziare il palato più esigente, con una perfetta combinazione di colori e spezie.



Robert Mondavi Winery: un’esperienza da vero intenditore



Per un’esperienza ancora più completa e Luxury Included®, presso i Sandals and Beaches Resorts puoi trovare e provare 6 varietà di vini Twin Oaks® di Robert Mondavi: Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Pinot Grigio, Sauvignon Balnc e Shiraz. Questi vini portano il nome dei vigneti Twin Oaks che utilizzano pratiche agricole sostenibili, creando dei vini che siano allo stesso tempo facili da bere ma ricercati nelle fragranze.



Fondata quasi 20 anni fa, Robert Mondavi Twin Oaks® è una partnership tra Woodbridge Winery e i produttori vinicoli di Lodi, California, regione vinicola selezionata da Sandals Resorts per accompagnare ed esaltare le prelibatezze e le pietanze preparate sapientemente dagli chef.



C’è sempre un buon motivo per brindare!



Che sia in spiaggia, in piscina o direttamente in mare, potrete sorseggiare il vostro drink in uno degli 11 bar in ciascun Sandals Resorts! I cocktail a base di rum giamaicano animeranno le vostre serate, potrete scegliere tra liquori di alta qualità da Crown Royal a Johnnie Walker, per citarne alcuni. E naturalmente, l’Appleton Estate Rum, il drink simbolo della Giamaica, servito in tutti i resort e conosciuto a livello internazionale. La Appleton Estate è la più antica distilleria della Giamaica, situata nella valle di Nassau, nel distretto di St. Elizabeth, impegnata attivamente nella salvaguardia e nella tutela dell’ambiente per ridurre le emissioni di carbonio, l’unico luogo dove viene prodotto il rum sempre secondo le tradizioni e i consigli tramandati di generazione in generazione dal 1749.



E per concludere, un buon Giamaica Blue Mountain Coffe!



Provate l’invitante aroma del miglior caffè della Giamaica, uno dei brand di caffè più costoso e riconosciuto a livello internazionale. Il Giamaica Blue Mountain ha un gusto eccezionale e viene servito in tutti i ristoranti, le caffetterie, le Sandals Club Lounge e anche nelle camere degli ospiti.



Per ulteriori informazioni su Sandals and Beaches Resorts: www.sandalsresorts.it o www.beachesresorts.it