Il Moro di Monza reagisce all’emergenza ed offre un nuovo servizio

E’ sicuramente un momento di emergenza e grande difficoltà, soprattutto per le regioni del Nord Italia come Lombardia e Veneto ma una peculiarità che da sempre ha caratterizzato gli Italiani è quella di saper reagire con forza. I problemi non si subiscono passivamente con paura ma si affrontano con volontà, idee e professionalità; i fratelli Butticè de “Il Moro di Monza” hanno deciso quindi di andare incontro ai loro clienti e di organizzarsi per fornire un servizio unico nella loro zona.

Dal 1 Marzo infatti verrà implementato un servizio a domicilio per la città di Monza, coprendo un raggio di circa 2km. Vi sarà un menù dedicato e pensato per preservare la massima qualità del piatto e per rinvenirlo a casa con un piccolo cartoncino esplicativo per piatto e per chi lo desiderasse o fosse appena al di fuori della zona coperta, vi sarà la possibilità del servizio da asporto.



Storie di famiglia, di coraggio, di passione, quelle piccole grandi storie che tutte insieme hanno reso l’Italia uno dei capisaldi dell’enogastronomia internazionale, perché oltre alle idee, c’è sostanza, c’è voglia costante di crescere, di conoscere, di tentare, di provare, di sbagliare per migliorare. Sono i tratteggi del percorso che hanno fatto anche i Butticè, tre fratelli che da oltre 10 anni si sono insediati a Monza per proporre la loro Sicilia, il loro modo di intendere il mare.



Hanno costruito il loro percorso grazie a molti sacrifici e a diverse rinunce, i loro genitori avevano e hanno tutt’ora una piccola azienda agricola nell’agrigentino, a Raffadali, dove coltivano mandorle, pistacchi, olive e uve da vino. I Butticè hanno maturato diverse esperienze professionali, dal 1992 in un piccolo ristorante di provincia, passando poi da Napoli, dalla Versilia, dal Piemonte, dalla Valle d’Aosta e dalla Sardegna, fino ad arrivare a Il Moro di Monza. Decidono di rilevarlo il 1 Marzo 2007 con Vincenzo in cucina, Salvatore sommelier e Antonella, la più piccola, in sala.

Nel 2015 cambiano i ruoli, Salvatore, forte delle competenze acquisite con la sommellerie e sfruttando soprattutto il rapporto di grande empatia con suo fratello, prende in mano la cucina, Antonella inizia a guidare la sala e la sommellerie e Vincenzo si dedica e si specializza nella governance aziendale. Scelta rivelatasi azzeccata e vincente che ha messo ognuno nelle condizioni di rendere al meglio. La complicità, la professionalità ed il carattere rappresentano i tratti distintivi di questa famiglia.



Una cucina di pesce contemporanea con un legame estremamente forte ai sapori autentici, all’infanzia ed al territorio, un profondo rispetto della materia prima, da esaltare nel gusto attraverso la tecnica, la tecnologia e l’evoluzione. Il ricordo del pomodoro coltivato nell’azienda agricola di famiglia, dei gamberetti rosa fritti, dei primi gamberi rossi di Mazara, sono questi i volani che indicano la loro strada quotidiana.



La carta varia stagionalmente e propone novità ogni 30-40 giorni, accanto ai piatti simbolo come i Paccheri con pesto di pistacchi e gamberi e l’Aragosta alla catalana, sono diversi i menù degustazione. Oltre all’iconico “Viaggio in Sicilia”, “Profumi d’Autunno” accoglie i piatti stagionali della cucina de Il Moro, mentre “il Contemporaneo” e “La mano libera” sono lo spazio di maggiore espressività dello chef. Degni di nota per la loro originalità sono l’ostrica con nutella di mandorla di Raffadali, il risotto ricci di mare e zafferano brianzolo e il gambero in intingolo condito con olio e sale, maionese del suo corallo e polvere dell’estratto della testa (assoluto di gambero).



Una maniacale e costante cura del cliente, questa è la filosofia che guida il servizio in sala curato e guidato dalla sorella Antonella. L’ambiente è stato recentemente ristrutturato per dare una maggiore centralità al cliente, lavorando sull’armonia tra colori, stile e comodità, mitigando la rumorosità della sala con pannelli fonoassorbenti che riprendono disegni di Gillo Dorfles; le opere di pittori contemporanei impreziosiscono a rotazione le pareti. La carta dei vini accoglie oggi circa 600 etichette ed è il frutto di un attento lavoro di ricerca sul territorio, affiancando ad aziende blasonate piccoli produttori che propongono un’altissima qualità ed alcune suggestioni francesi a completamento.



E’ una storia di famiglia che ogni giorno aggiunge un pezzetto al puzzle, è la storia de i Buttice che rendono omaggio alla Sicilia e al loro territorio ogni giorno con tanta passione.



Il Moro via Parravicini, 44 - Monza (MB) +39 039 327899 - info@ilmororistorante.it Chiuso il lunedì