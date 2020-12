Il Moro di Monza, ristorante gourmet, lancia le sue box natalizie

La logica è quella di proporre un servizio delivery e take away dei piatti già disposti nella logica fine dining de Il Moro oltre a creare una vetrina stabile per tutti i produttori siciliani e lombardi che rispettano la filosofia dell'artigianalità e della filiera corta che contraddistingue il ristorante, a un passo dal ristorante, nella vetrina contigua.

Il savoir fair e il gusto per l'accoglienza di una famiglia siciliana coesa come quella dei fratelli Butticè che dal 1996 propone una cucina gourmet di chiara vocazione siciliana, con il ristorante Il Moro si declina anche con le box natalizie (a partire da 32 euro) e il segreto di Raf, ovvero una veneziana, un dolce lievitato tipico del milanese del XV secolo, a cui è stata sostituita la glassa di zucchero con quella del pistacchio di Raffadali, che simboleggia sempre l'incontro tra Lombardia e Sicilia, tipico di tutti i piatti della famiglia. Una nuvola soffice dalle note olfattive lunghe e al tempo stesso delicate, in una piena pulsione verso il piacere, con una farcitura golosa di pistacchio (35 euro).



La famiglia Butticé è composta da Salvatore Butticé, dopo una carriera in sala oggi è lo chef del ristorante insieme a Vincenzo Butticé, general manager di tutti i progetti della famiglia e Antonella Butticé, sommelier de Il Moro.



Cesto 32 €



Selezione di pistacchio di Raffadali, crema di liquore di pistacchio prodotto da Giardini d'Amore. 2 vasetti: uno di miele di arancia e uno di miele di castagno prodotto da D’Alessandro confetture Chieti.



Cesto 43 €



Confezione da 500 g riso carnaroli riserva San Massimo; Confettura di mandorla, confettura di arancia di Marco Colzani; Olio extra vergine di oliva “nocellara” azienda agricola Crescimanno Pierluigi Stefano; tenuta Rocchetta Trapani



Cesto 52 €



Olio extra vergine di oliva nocellara azienda agricola Crescimanno Pierluigi Stefano tenuta Rocchetta Trapani; Capperi al sale di Pantelleria, dell’azienda Kazzen di Pantelleria; Frutto del cappero ( cucunci) in olio extravergine di oliva dell’azienda Kazzen di Pantelleria; Origano di Pantelleria dell’azienda Kazzen di Pantelleria; Essenza balsamico acetaia San Giacomo ; Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop.



Cesto da 270€



La veneziana al Pistacchio (l’oro verde) il segreto di Raffadali, crema di liquore mandorla prodotto da Giardini d”Amore a Messina e lo Champagne AOC Brut Belle Epoque 2007 Perrier Jouët, la cuvée de prestige, nato in vigneti situati intorno ad Éperney, uno dei principali centri di produzione della celebre regione della Champagne, prodotto con uve Pinot Nero, Pinot Meunier e Chardonnay.



La Bottega de Il Moro



Un vero delivery di lusso, con i guanti bianchi: la consegna viene fatta direttamente dalla famiglia del Moro in modo da eliminare qualsiasi problema di contaminazione e con un servizio elegante per tutta la città di Monza, camerieri in giacca e cravatta o ragazzi con la divisa da chef a secondo del ruolo che possano spiegare al momento come rigenerare i piatti e la selezione delle materie prime.



La “colazione di lavoro” vede anche quattro piatti unici a rotazione con un carboidrato di mare, un piatto di carne, uno vegetariano e un piatto di sole proteine di mare a un prezzo estremamente vantaggioso: 9,50 euro con consegna o 8 euro al ritiro.



Se è direttamente il cliente che effettua il ritiro ha uno sconto del 25% percento sulla totalità dei piatti che sono in carta e riproducibili per il delivery anche nel ristorante. Sono in vendita in bottega anche le oltre 350 etichette della cantina de Il Moro.



Si possono prenotare i piatti attraverso l'App dedicata per IOS (https://apps.apple.com/us/app/il-moro-ristorante/id1511290027?mt=8 ) o Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rubik.citypizza.CityPizza.ilmoro&gl=IT ) o chiamando al 039.32.78.99 , inviando una mail a info@ilmororistorante.it o su WhatsApp al 366.20.75.952 .



Il Moro



Apre pranzo 1230-14.15 da martedì a domenica



Cena 20-22.15 tutti i giorni



Via Gian Francesco Parravicini 44- Monza



info@ilmororistorante.it



ilmororistorante.it



+039 327899



Bottega il Moro



dalle 10 alle 13.30 da martedì a domenica



dalle 17 alle 20.30 tutti i giorni



3662075952



A Trattoria



Via Vittorio Emanuele 36- Monza



dalle 10 alle 15; dalle 17 alle 22 tutti i giorni



+0392185078



info@atrattoria.it



atrattoria.it