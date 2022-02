Il nuovo progetto di Gabriele Dani, pluripremiato pizzaiolo: nasce una innovativa meta gastronomica dedicata a Pizza e Lievitati

I luoghi di “culto” per gli amanti della Pizza (Disapore la Pietra e Bottega Dani), vengono oggi riuniti per offrire un'esperienza senza precedenti: tutte le pizze e i lievitati di Gabriele Dani, cocktail pairing all’avanguardia, una location completamente rinnovata. Sono questi gli ingredienti del rinnovato locale Bottega Dani a Cecina

Gabriele Dani, lievitista e pizzaiolo esperto che ha già ottenuto successo di pubblico e critica con la consacrazione dei 3 spicchi del Gambero Rosso, ha realizzato il sogno di “riunire" la propria “casa” a Bottega Dani.

I precedenti format di Disapore La Pietra Pizzeria Gourmet, che lo ha reso celebre, e il nuovo format di Bottega Dani, dedicato alla prima Pizza 100% toscana, si uniranno in un’unica location da metà febbraio.



IL NUOVO FORMAT: PIZZE, PICIACCIA E COCKTAIL

Un sogno fino a qualche mese fa, dal 16 febbraio un progetto che si realizza per Gabriele Dani: Bottega Dani diventerà l’unico e il vero quartier generale del maestro lievitista e di tutti i suoi prodotti, con spazio e offerta dedicata a tutti i lievitati e le tipologie di pizza e topping interpretati da Gabriele, spazio per aperitivi e cocktail pairing preparati dalla barlady Nadia d’Ancona, il primo “pizza table” dedicato ad un percorso gastronomico tra i vari stili di pizza, impasti, lievitati. Un obiettivo che Gabriele ha maturato negli ultimi mesi per poter dare ai suoi clienti la massima attenzione e la massima qualità di tutti i suoi prodotti.

Posizionato nella campagna cecinese all’interno di un’antica fattoria, dopo un restyling completo, Bottega Dani si presenta oggi come un locale ricercato e dal design contemporaneo dove poter godere di un’esperienza vera e propria nel mondo dei lievitati o scegliere tra i molteplici stili di pizza proposti da Gabriele Dani: pizza fritta, pizza con impasto verace o tradizionale napoletano, la pizza Gourmet al vapore, ispirata alle tecniche di panificazione asiatica e al pane/focaccia cinese, con cottura completa nel forno a vapore (a differenza del padellino classico dove il passaggio del vapore è solo una delle fasi della cottura), pizze contemporanee con farina macinata a pietra semi-integrale e ai multicereali, la Piciaccia, la prima pizza 100% toscana ideata da Gabriele, con ricetta inedita che riscopre la tradizione della schiacciata, rivisitandola per renderla un prodotto da pizzeria, caratterizzato da un'alveolatura molto spinta, croccantezza, fragranza e servito con topping assolutamente toscani.

Più stili di pizza che hanno lo stesso comune denominatore: leggerezza, digeribilità e salubrità. Impasti, caratterizzati da alta idratazione, utilizzo di farine a basso contenuto proteico e lievito madre, cotture calibrate per garantire la giusta croccantezza e morbidezza a seconda della tipologia di pizza selezionata, utilizzo di ingredienti di altissima qualità, con particolare riguardo a quelli artigianali e locali scelti personalmente da Gabriele Dani, e topping innovativi che trasportano i grandi classici della cucina sulla pizza o interpretano le pizze più amate dagli italiani.



LA GRANDE NOVITA’

In partenza ad aprile la novità assoluta di Bottega Dani: il Pizza Table, un salotto dove poter godere di un’esperienza sensoriale condivisa e narrata nel mondo dei lievitati. Una degustazione tra le pizze di Gabriele Dani, da lui guidata, con cocktail pairing, prenotabile in esclusiva in un’area riservata di Bottega Dani.

“L’esperienza che voglio proporre rappresenta una sintesi del mio percorso professionale e personale. Di ciò che ho studiato, assaggiato, visto e vissuto e che è diventato un punto fermo della mia vita e delle mie creazioni. Il mio pane, la pizza fritta, la tradizionale napoletana, diverse proposte di pizze contemporanee caratterizzate da consistenze diverse, croccante soffice, al vapore, e abbinamenti ricercati. Il mio obiettivo è riuscire a trasmettervi emozioni oltre quello di farvi mangiare pizze buonissime”.



IL SERVIZIO IN SALA

In sala professionisti dell’accoglienza, garantiscono l’accuratezza e l’attenzione del servizio: professionisti del vino ed esperti nel mondo della birra guidano nella scelta tra le etichette di champagne e spumanti italiani, le etichette di vini prestigiosi e la selezione di vini regionali prevalentemente biologici, l’ampia selezione di birre. Bartender professionista per sperimentare il pairing cocktail-pizza e vini dolci, passiti, distillati completano l’offerta per accompagnare i golosi dessert preparati nella pasticceria di Bottega Dani.



