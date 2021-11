Al restaurant manager de Il Pagliaccio il premio speciale “Servizio di Sala” sul palco della Rossa, quest’anno in scena in Franciacorta, in occasione della presentazione della Guida edizione 2022. Una doppia conquista per l’insegna romana, che vede confermate le sue due stelle Michelin.

Matteo Zappile, restaurant manager de Il Pagliaccio, l’unico ristorante due stelle a Roma, viene premiato sul palco della Rossa “Servizio di Sala” per l’edizione 2022 della Guida Michelin.



Premio unico a livello nazionale, celebra gli 11 anni nei quali Matteo Zappile ha diretto con ospitalità, professionalità e conoscenza la sala del Pagliaccio, al quale anche quest’anno sono state confermate le due stelle Michelin.



«Voglio ringraziare lo chef Anthony Genovese in primis, per la fiducia datami in questi anni insieme, e il tutto il mio team di sala, di oggi e di ieri, per la passione e la dedizione che mi hanno donato e mi donano ogni giorno. Per me è un traguardo importantissimo, e voglio condividerlo con tutta la famiglia del Pagliaccio».



Dalla cucina di Genovese alla gestione della sala guidata da Zappile, l’esperienza del Pagliaccio è intima e ricercata. L’attenzione al dettaglio, la cura nel particolare, per un’emozione strettamente personale nel cuore di Roma.



MATTEO ZAPPILE



Nasce in Campania, in un piccolo paesino del salernitano, muove i suoi primi passi in ristorazione partendo dalle piccole sale. Il percorso di studi alberghieri lo porta a Cortina, all’Hotel Bellevue, a soli 14 anni. Da lì in poi è un susseguirsi di esperienze e di emozioni. Inghilterra, Sicilia, Toscana e soprattutto la costiera amalfitana all’ Hotel Palazzo Sasso *****L nel suo ristorante Rossellinis** dove comincia il percorso da Sommelier.



Nel 2014 Miglior Sommelier d’Italia attento alle birre per il Gambero Rosso, nello stesso anno la sua carta dei vini riceve il premio come Miglior Carta delle Bollicine d’Italia per L’espresso. Negli anni a seguire Matteo diventa prima degustatore ufficiale italiano di caffè Inei, poi docente e degustatore ufficiale italiano per l’Ais.



Nel 2016 arriva la qualifica di Sommelier del Sakè per la SSA ed infine viene premiato come Miglior Sommelier d’Italia l’Espresso 2017. Il percorso continua nel 2018, la rivista Food and Travel gli assegna il premio come Miglior Maitre d’Italia dell’anno.



Nel 2019 consegue il Master all’Università Luiss Business School in F&B Management e nello stesso anno diventa Grand Officier dell’Ordre Coteaux de Champagne. Segretario Generale e co-fondatore di Noidisala. Nel 2020 diventa Gran Maestro d’Arte della Confraternita del Bere Bene.



RISTORANTE IL PAGLIACCIO



Specchio dello chef Anthony Genovese, sia nella controversa figura circense che nei raffinati spazi, il ristorante Il Pagliaccio apre le porte a Roma nel 2003. Diciassette anni di crescita ed evoluzione hanno portato il ristorante a essere una delle realtà di prestigio della Capitale, l’unica nel cuore della città a essere insignita dal 2009 di due stelle Michelin.



Una cucina raffinata, unica e inequivocabile. I quattro menu - Circus, Orme, Terrae e Intermezzo - esprimono la creatività e l’esperienza di una vita in un susseguirsi di piatti che abbracciano il mondo intero, seguendo un parallelo di sapori e aromi che spazia dall’Italia alla Francia, fino al lontano Oriente. In ognuna delle sue creazioni lo Chef Anthony Genovese è supportato in cucina dal suo sous-chef Francesco Di Lorenzo, e in sala dall’organizzazione e dalla professionalità del restaurant manager e chef sommelier Matteo Zappile.



nella foto:il team di sala del Pagliaccio