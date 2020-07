Il Park Hotel Imperial*****L riapre le porte dell’Hotel a partire dal 5 luglio

Dalla stessa data riprenderanno anche i programmi del Centro Tao, Natural Medical SPA dell’albergo.

Sicurezza, salute e relax, questi gli ingredienti del Park Hotel Imperial*****L e del Centro Tao per la riapertura delle attività.



Il prossimo 5 luglio, infatti, oltre a riaprire il lussuoso hotel di Limone sul Garda, torneranno disponibili i programmi salute del Centro Tao, e in particolare il Tao Salute e il Tao Minicura.

A Limone sul Garda, piccolo borgo sulla sponda occidentale del lago, in questi mesi non è stato registrato alcun caso di contagio ma comunque, nel rispetto delle normative e per tutela la salute dei propri ospiti, il Park Hotel Imperial ha osservato quattro mesi di chiusura della struttura.

Durante questo periodo, il personale dell’albergo ha messo in atto tutte le azioni necessarie per essere pronti a ripartire garantendo l’osservanza delle misure previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalle autorità nazionali e locali. Riduzione del numero di ospiti, prodotti per l’igienizzazione, sanificazione degli ambienti, distanziamento sociale in tutte le parti comuni, sono solo alcuni dei provvedimenti che sono stati presi per assicurare a tutti la massima tranquillità e l’assoluto confort. Inoltre, la proprietà dell’albergo, la famiglia Risatti, ha tutelato tutti i collaboratori con mezzi finanziari propri, per garantire il mantenimento del posto di lavoro e la sussistenza delle loro famiglie.



La salute del resto è l’elemento cardine intorno al quale lavora da oltre 30 anni il Centro Tao, con i programmi volti anche a rinforzare le difese immunitarie in ogni stagione.

Il Tao Salute è stato creato per chi vuole prendersi cura del proprio corpo e della propria mente rilassandosi, tonificandosi, dimagrendo ed eliminando le tossine con un metodo che fonde la moderna scienza della nutrizione con i rimedi millenari della medicina tradizionale cinese come l’agopuntura, la riflessologia plantare, il massaggio dei meridiani, la floriterapia, la coppettazione dei punti Shu del dorso, il massaggio tuinà con bagno di vapore energetico.

Questo programma è ideale per chi desidera iniziare un percorso nutrizionale detossinante e/o dimagrante e apprendere un metodo pratico e interattivo di nutrizione sana ed equilibrata. Il pacchetto Tao Salute 7 giorni può essere integrato a piacimento attingendo dall’elenco dei trattamenti Tao Extra di Bellezza Tao e Medicina Tao.



Il Tao Minicura 3 giorni è nato come soluzione per coloro che, per mancanza di tempo, non hanno la possibilità di ritagliarsi un’intera settimana Tao. Concentrando i trattamenti e le terapie, in soli 3 giorni, si è ottenuto un programma essenziale ed efficace, ideale sia come richiamo benessere, per chi ha già fatto la Settimana Tao, e sia come prima esperienza per chi entra nel mondo Tao e vuole coglierne l’essenza.

Il pacchetto Tao Minicura 3 giorni può essere integrato con trattamenti Tao Extra di Bellezza Tao e Medicina Tao.



