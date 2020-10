'Il paziente reumatologico lombardo. Percorsi di cura post Covid' - 27 Ottobre 2020 - ORE 11

Il prossimo martedì 27 ottobre dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar ‘IL PAZIENTE REUMATOLOGICO LOMBARDO. PERCORSI DI CURA POST COVID’, organizzato da Mondosanità.

Le malattie reumatiche sono più di 150, alcune rare ma tutte sono in aumento ovunque, così pure la spesa sociale, pari allo 0,2% del Pil, e quella sanitaria, basti dire che solo i costi diretti ammontano allo 0,6% della spesa sanitaria totale. Per fare un punto della situazione sulla creazione di una futura Rete reumatologica e sul modello gestionale da applicare per l’implementazione delle terapie più efficaci in Lombardia, Mondosanità vuole riunire gli specialisti del settore, dei MMG e dei dermatologi per ciò che concerne le patologie di loro specifica competenza. Particolare attenzione verrà dedicata ai percorsi di cura dei pazienti reumatologici nel periodo post-Covid.



TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

- Roberto Felice Caporali, Direttore UOC Reumatologia Clinica ASST Gaetano Pini CTO, Milano

- Rolando Cimaz, Reumatologo. Direttore UOC Reumatologia Clinica Pediatrica ASST G. Pini-CTO

- Oscar Massimiliano Epis, Direttore Dipartimento Polispecialistico SC Reumatologia, Ospedale Niguarda, Milano

- Franco Franceschini, Direttore UOC Reumatologia e Immunologia Clinica ASST Spedali Civili Brescia

- Paola Faggioli, Responsabile Dirigente Medico,Unità Operativa Semplice, Ospedale Nuovo di Legnano, Milano

- Gabriella Levato, MMG Milano

- Massimiliano Limonta, Coordinatore Centro USSD Reumatologia - Dipartimento di Medicina ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo

- Massimo Lombardo, Direttore Generale ASST Spedali Civili di Brescia

- Carlo Maurizio Montecucco, Direttore SC Reumatologia, Fondazione IRCSS Policlinico San Matteo di Pavia

- Maria Grazia Pisu, Presidente Alomar ODV

- Luigi Sinigaglia, Presidente Nazionale della Società Italiana di Reumatologia (SIR)

- Silvia Tonolo, Presidente Associazione Nazionale Malati Reumatici



MODERANO:

- Giulia Gioda, Giornalista Scientifico

- Gabriella Levato, MMG Milano





Per partecipare al webinar del 27 ottobre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/34kea7C�<











Ufficio stampa Mondosanità

comunicazione@mondosanità.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962