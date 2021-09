Il Politeama tiene a battesimo il XX Congresso SICE

Il celebre teatro palermitano cornice all’inaugurazione dell’evento per il Trentennale della Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnologie

Inizia il countdown per l’inizio del XX Congresso Nazionale SICE – Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnologie. La tanto attesa celebrazione del Trentennale della Società prenderà il via domani, 23 settembre 2021, alle ore 18.45 con un grande evento di inaugurazione al Teatro Politeama di Palermo. A poche ore di distanza dalla reale apertura dei lavori, iniziati la mattina dello stesso giorno (alle ore 8.30) presso l’Edificio 19 del Campus Universitario.

Attese numerose personalità del mondo istituzionale e accademico, tra cui il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, l’Assessore alla Sanità della Regione Sicilia Ruggero Razza, l’Assessore all’Istruzione della Regione Sicilia Roberto Lagalla, il Magnifico Rettore dell’Università di Palermo Fabrizio Micari e il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo Marcello Ciaccio.

Ospite d’eccezione della serata il Presidente e Fondatore dell’Istituto Mario Negri di Milano Prof. Silvio Garattini che, dopo i saluti di benvenuto e il discorso introduttivo del Presidente della SICE Dott. Ferdinando Agresta, intratterrà gli ospiti con una lectio magistralis dal titolo “Il futuro della nostra salute”.

Affidato invece agli interventi del Prof. Gianfranco Silecchia, Past President SICE, e del Prof. Antonino Agrusa, Presidente del XX Congresso SICE, il compito di dare il via ufficialmente all’inizio dei lavori. Il tutto allietato dalle dolci note della Fondazione Amici della Musica, con i Maestri Silvia Gira e Andrea Napoleoni, rispettivamente al violoncello al pianoforte.

Il Congresso continuerà poi la mattina del 24 settembre con ulteriori sessioni di lavoro. Per due intere giornate i soci SICE avranno a disposizione un fitto calendario di appuntamenti e di importanti occasioni di aggiornamento e confronto sui più importanti temi del presente e del futuro della chirurgia endoscopica, a iniziare dalla transizione ecologica e la sostenibilità delle tecnologie in uso, tema portante di questo XX Congresso (’Next generation’ - La transizione ecologica e la sostenibilità della tecnologia mini-invasiva. Il ruolo delle società scientifiche).





Per ulteriori informazioni sul Congresso Nazionale S.I.C.E., è possibile consultare l’apposito spazio web dedicato all’evento: https://siceitalia.com/sice2021/



La Società Italiana di Chirurgia Endoscopica (S.I.C.E.) è la più importante Società scientifica italiana nel campo della chirurgia mini-invasiva, affiliata all'EAES. Fondata a Roma nel 1991, rappresenta più di 500 chirurghi italiani impegnati nella diffusione delle nuove tecnologie endo-laparoscopiche nella pratica chirurgica. Partecipa con un ruolo primario nell'ambito della E.A.E.S. - European Association for Endoscopic Surgery dal 1996 e fa parte del Collegio Italiano dei Chirurghi. La S.I.C.E. ha sottoscritto accordi di gemellaggio con la Société Française de Chirurgie Endoscopique, l’Associacion de Cirugìa de Cordoba e dei Paesi Medio-Orientali. Il giornale ufficiale della S.I.C.E. è “Surgical Endoscopy”. La mission è la diffusione della chirurgia laparoscopica e delle nuove tecnologie in Italia e la formazione dei giovani chirurghi, fornendo loro la possibilità di concorrere alla fellowship e a tutte le attività di training sponsorizzate dalla E.A.E.S. Il congresso biennale rappresenta il momento di confronto più importante.



www.siceitalia.com