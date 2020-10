Il Premio Speciale “Progetto Qualità” della Guida Essenziale ai Vini d’Italia 2021 va alla Fondazione Banfi per il progetto Sanguis Jovis – Alta Scuola del Sangiovese

Istituito nel 2017 dalla Fondazione Banfi, il primo centro permanente di studi sul Sangiovese riceve uno dei Premi Speciali della guida diretta da Daniele Cernilli

La Guida Essenziale ai Vini d’Italia 2021, diretta da Daniele Cernilli e presentata in anteprima lo scorso sabato 3 ottobre a Milano, conferisce il Premio Speciale Progetto Qualità alla Fondazione Banfi per Sanguis Jovis - Alta Scuola del Sangiovese.



Sanguis Jovis, il primo Centro Studi Permanente sul Sangiovese, è un progetto nato in seno alle attività scientifiche dalla Fondazione Banfi, con l’ambizioso intento si colmare il gap, culturale e scientifico, di questo straordinario e, per certi versi, ancora inespresso vitigno italiano. I progetti di Sanguis Jovis, si articolano sui tre fondamentali e sinergici pilastri della Formazione, della Ricerca Scientifica e della Comunicazione.



A ritirare il premio il Presidente di Fondazione Banfi, il Dr. Rodolfo Maralli, che dichiara: “Per Sanguis Jovis questo premio rappresenta un importante riconoscimento al lavoro svolto fino ad oggi ed è uno stimolo a continuare sulla strada intrapresa tre anni fa, insieme al Prof. Alberto Mattiacci, Direttore di Sanguis Jovis, e al Prof. Attilio Scienza, Presidente di Sanguis Jovis. Per il futuro, ci sono molti progetti in cantiere che arricchiranno le già numerose attività svolte e che contribuiranno a rendere il nostro Sangiovese ancora più conosciuto ed apprezzato dal consumatore italiano ed internazionale”.