il premio Wellness Champion 2021 a Lucia Ragazzi e Free Yoga per le attività ad Alassio in Liguria e in Italia

Lucia Ragazzi e Free Yoga premiati con il Wellness Champion 2021

per le attività ad Alassio in Liguria e in Italia



Oltre dieci anni fa Lucia Ragazzi, senior yoga teacher, ha fondato Free Yoga.

Da allora costantemente propongono assieme attività di yoga gratuito e benessere per tutti:

volte alla salute dei partecipanti, alla diffusione delle discipline olistiche,

quale elemento di aggregazione di una vasta community,

ma anche quale strumento per un turismo di settore wellbeing.



Le attività sono svolte grazie alla collaborazione con insegnanti/centri yoga di tutta italia,

e in alcuni casi sono stati anche coinvolti importantissimi insegnanti internazionali

che come testimonial in europa, america ed oriente hanno iniziato progetti simili.



In principio tutto era partito dalla città di Alassio per poi svilupparsi in altre città italiane e all’estero,

ma in questi ultimi anni Alassio e la Liguria sono tornate al centro del progetto:

prima come sede del Free Yoga Village che con quattro mesi estivi di attività e migliaia di presenze

è il più grande evento italiano di yoga gratuito,

poi con attività tutto l’anno appoggiandosi al centro Essere Yoga e Benessere,

poi per creare Alassio città yoga e benessere,

in ultimo con eventi come il World Wellness Weekend,

o con l’offerta di esperienze emozionali di yoga e benessere all’alba e al tramonto,

sul molo, in spiaggia, nella terrazza panoramica, nella natura, ecc

utili per sviluppare vacanze di settore.



Il trend, che attività di yoga gratuite possono contribuire non solo al benessere dei partecipanti

ma anche esser importanti per sviluppare turismo wellness, è sempre più in crescita.

La lungimiranza di Lucia e della città di Alassio stanno creando qualcosa di unico e di cui si parlerà in futuro.



Lucia con il suo staff da anni dicono “Regaliamo Benessere” e per tale motivo,

Il WWW organizzazione internazionale di eventi che nomina le città benessere in tutto il mondo, fondato da Jean-Guy de Gabriac e tramite l’ambassador Cinzia Galletto, hanno chiuso il cerchio,

ed hanno consegnato a Lucia Ragazzi un premio concesso in rarissime occasioni al mondo.

Un riconoscimento per la dedizione e l’eccellente lavoro che svolge da anni nel settore in tutta italia

diffondendo sani ed etici principi, formando ottimi professionisti, realizzando importanti eventi,

ma soprattutto per essere precursore di un turismo legato al wellbeing,



Il riconoscimento va quindi a Lucia e a tutti i suoi collaboratori per le attività Free Yoga in Italia,

ma anche per quanto di buono ed innovativo si sta sviluppando per l’ennesima volta ad Alassio e in Liguria

con ottimi servizi yoga e benessere utili a vacanze ed un turismo wellbeing.



Per informazioni e collaborazioni contattare:

Lucia Ragazzi e Free Yoga Italia

al 338-7397108 info@freeyogaitalia.com