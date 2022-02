Il profumo di casa e il buonumore in tavola con il nuovo Preparato per Spezzatini e Gulasch Bauer

Una serata a casa tra amici o in famiglia è l’occasione perfetta per servire un piatto rustico e semplice. Un grande classico della tradizione italiana: lo spezzatino di manzo, un comfort food amato da tutti, dal sapore avvolgente e delicato. Per dare sprint alla vostra ricetta, aggiungete il preparato per Gulasch Bauer, un condimento davvero speciale sapientemente lavorato da Bauer.

Da gustare con le persone care, il preparato per Gulasch Bauer regala buonumore e un’atmosfera intima e vivace. Ottimo per piatti caldi, dal sapore intenso e corposo, questa ricetta è facile da realizzare, per assaporare tutta la bontà nata dal connubio di verdure e spezie di prima scelta.



Pronto in pochi minuti semplicemente stemperandolo in acqua, il preparato per Gulasch Bauer è il segreto per dare un tocco cremoso e morbido alle vostre preparazioni.



Molto versatile in cucina, il preparato per Gulasch Bauer è l’ideale per esaltare i piatti di carne ma non solo, è ottimo se abbinato alla polenta e al riso. Per chi, invece, preferisce gustare un invitante secondo piatto vegetariano, aggiungete il preparato per Gulasch Bauer per arricchire il sapore del seitan o del tofu.



Consigliato agli amanti dei sapori del Trentino-Alto Adige e dei profumi di montagna, il preparato per Gulasch Bauer è un condimento salutare, ottenuto:



• senza grassi idrogenati,

• e senza glutammato monosodico aggiunto.



Il preparato per Gulasch Bauer è pensato proprio per tutti perché SENZA GLUTINE e SENZA LATTOSIO

Inoltre, è adatto per chi segue uno stile di vita vegano, in quanto non contiene ingredienti di origine animale ed è certificato VEGAN.



Ingredienti

Farina di riso, verdure disidratate in proporzione variabile (cipolla, aglio, sedano, prezzemolo, carota, pomodoro), spezie in proporzione variabile (paprika, cumino, pepe, noce moscata), doppio concentrato di pomodoro, vino bianco, sale marino, olio vegetale (palma) non idrogenato, estratto per brodo di proteine vegetali di soia e di mais, olio di semi di mais.



Il prodotto teme l’umidità e le fonti di calore, conservare in luogo asciutto. Una volta aperta la busta, richiudere accuratamente.



Modalità d’uso:



Spezzatino all’ungherese: tagliate a pezzi 500 g di carne (manzo, maiale) e fatela rosolare in olio e/o burro con una cipolla tritata. Aggiungete poi 50 g di preparato per GULASCH sciolto in ½ litro d'acqua fredda. Fate bollire fino a che la carne sia cotta e la salsa abbia raggiunto la densità voluta aggiungendo, se occorre, acqua o brodo.

Wurstel con Gulasch: stemperate 50 g di GULASCH in ½ litro di acqua, mettete sul fuoco e fate bollire per 20 minuti. Aggiungete la quantità di wurstel desiderata e fateli cuocere nella salsa per 5 minuti. Anziché interi, potete aggiungere i wurstel tagliati a rondelle assieme a patate lessate e far cuocere tutto assieme per 10min, controllando la densità del sugo.

Altri usi: il preparato per GULASCH, stemperato in ½ litro d’acqua, è ottimo aggiunto al coniglio o al pollo dopo averli ben rosolati. Aggiunto ai minestroni di verdura, addensa e aromatizza.

Per la versione vegetariana aggiungere tofu o seitan.



Prezzo consigliato: Preparato per spezzatini e Gulasch Bauer, busta 50 gr, 1,63 euro.



Sito web: www.bauer.it

Blog: blog.bauer.it

Gulasch Bauer



ph fonte ufficio stampa