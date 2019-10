Il progetto “Gli itinerari della fede” fa tappa ad Ascoli

Venerdì 4 ottobre la “Camminata per San Francesco”

ASCOLI - Il progetto “Gli itinerari della fede”, venerdì 4 ottobre, farà tappa ad Ascoli con una camminata dedicata a San Francesco d’Assisi.



L’iniziativa è promossa da Circolo Acli Oscar Romero e Unione Sportiva Acli Marche, ed è organizzata con la collaborazione dell’Ufficio per la pastorale tempo libero, turismo e sport della diocesi di Ascoli Piceno.



Si tratta di una camminata, aperta a cittadini di ogni età e dunque non competitiva, che permetterà di transitare nei luoghi cittadini del francescanesimo. Insomma, sarà una serata dedicata ai luoghi della città legati a San Francesco proprio nel giorno della sua festa.



La partecipazione è gratuita, la partenza è fissata in Piazza Arringo alle 21.



Nel corso dell’anno 2019 il progetto “Gli itinerari della fede” ha toccato anche altre città come Monteprandone e Spinetoli e venerdì 11 ottobre toccherà anche San Benedetto del Tronto in occasione della festa del patrono.



Per ulteriori informazioni sui prossimi appuntamenti del progetto “Gli itinerari della fede” si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.