Il Progetto Gusto Italiano

Gusto Italiano: L'Originale ha un Gusto Esclusivo E' un progetto che abbiamo lanciato in un momento complesso ma che rappresenta un sogno personale. Un contenitore di prodotti agroalimentari di nicchia Made in Italy.

E' un progetto che abbiamo lanciato in un momento complesso ma che rappresenta un sogno personale.



Un contenitore di prodotti agroalimentari di nicchia Made in Italy.



QUANDO NASCE?

Nasce in un momento complicato di emergenza sanitaria dovuta al Covid19.



Assistiamo e affianchiamo PMI nei proprio percorsi di sviluppo in Italia e all’Estero, da 15 anni. Spesso con piani articolati per il miglioramento della competitività e penetrazione presso i Mercati Target dei nostri Clienti.



Quello però non era il momento di essere pro-attivi.



Nel silenzio e incredulità di quel momento, non potevamo rimanere inermi!



Ma era un momento difficile, soprattutto per tante Micro e Piccole Realtà che non hanno una grande Notorietà di Brand e Piani di Comunicazione a 5 Zeri.



Quindi ci siamo svegliati una mattina e abbiamo detto: "oggi raccontiamo una Storia, la storia di Gusti che raccontano l’Italia" ... nasce così GUSTO ITALIANO.



PERCHE'?

Perché il settore del Food & Beverage da sempre nelle nostre corde, è il settore nel quale siamo più presenti. Abbiamo acquisito negli anni esperienza delle logiche commerciali e di marketing del comparto.



Promuovere e valorizzare la produzione Agroalimentare sostenendo la competitività del settore è da sempre la nostra Mission



La prerogativa è un efficace ed efficiente sistema di Comunicazione come strumento propedeutico, necessario ma non sufficiente, a creare un’immagine integrata, forte ed immediatamente riconoscibile dal mercato.



Il nostro Territorio è pieno di Aziende Eccellenti, di nicchia, con un elevato Know How produttivo, con filiera corte, e a queste abbiamo voluto rivolgerci.



In ottica di Condivisione Partecipativa abbiamo voluto dare Voce a questi Prodotti Unici, Originali Italiani, dietro i quali c’è la cura di Persone che si dedicano con Passione e lavoro duro.



MISSION

Nasce così da un giorno all’altro GUSTO ITALIANO, in testa da tempo ma, sempre presi dall’operatività quotidiana, è stato lasciato in un cassetto.



Certo,…. il progetto era molto più strutturato ma, in un momento storico in cui tutto era ovattato e la Concretezza chiamata a primeggiare, abbiamo messo da parte velleità tecnologiche e ci siamo messi a scrivere.



Scrivere cosa: la carta d’Identità del Prodotto, Food o Beverage ma Prodotto Locale.



Il Focus deve essere il Prodotto.



Vogliamo che il Prodotto faccia parlare di Sé.



Ci siamo innamorati di storie dal sapore antico, ........... nello scrivere ci siamo immersi in paesaggi che raccontano la nostra meravigliosa Italia, ci siamo emozionati ….



Ecco questo è GUSTO ITALIANO.



Deve divenire sempre più il contenitore di Prodotti selezionati, eccellenti, che rispettino i seguenti principi:



- Filiera Made in Italy

- territorio – tradizione – tipicità

- Artigianalità



COME FUNZIONA?

Funziona che ...



scoviamo quelle produzioni di Nicchia, i cui Prodotti quando li assaggi, chiudi gli occhi e vieni trasportato in Sapori e Saperi antichi con un pizzico di Innovazione.



Bene, anche noi ci siamo fatti trasportare e li raccontiamo!



Tutto desk, nessuno spazio ad automatismi o autoreferenze. Il Prodotto lo scrutiamo, investighiamo, cerchiamo diverse fonti di informazione per raccontare un’eccellenza Made in ITALY.



Ci mettiamo lì, ... isolati dai Rumors di fondo, e da una scrivania, studiamo il prodotto, cerchiamo informazioni, storie, pareri, ripercorriamo il processo produttivo, le tradizioni cui è ancorato e il Territorio di produzione e, ....



in maniera spontanea il tutto si trasforma in una storia.



La storia unica di un Prodotto Unico.



A CHI E' RIVOLTO?

A quelle Aziende con filiera garantita, Made in Italy, espressione di Tradizioni e Territori, che vogliano, con Trasparenza, farsi raccontare e non raccontarsi.. Sono Aziende che vanno così incontro ai comportamenti di acquisto e di consumo sempre più proiettati verso la “qualità” e “sicurezza alimentare”, un consumo sempre più rivolto a prodotti tipici e tradizionali, produzioni artigianali, sostenibili, regionali che recuperano il rapporto prodotto-territorio.



OBIETTIVO

Difficile parlare di obiettivo, è più semplice parlare di sogno!

Il sogno è portare ogni singolo Prodotto all’attenzione del Mercato, dei Consumatori Finali, degli Operatori Commerciali per un consumo Consapevole del

Buon Cibo Italiano.

Vogliamo dare voce a prodotti che non si trovano sugli scaffali della GDO. Prodotti che portano in tavola e al nostro palato Tradizione, Tipicità, Valorizzazione del territorio.



Sogniamo che queste realtà ottengano risultati commerciali in linea per l’impegno profuso in Etica e Sicurezza delle proprie produzioni.



Per questo oggi GUSTO ITALIANO è lo Storytelling di ciascun prodotto dove si trovano tutti i contatti del Produttore.

Domani il sogno prevede la possibilità di consentire a queste realtà di comunicare con i Player di mercato locali ed Esteri promuovendosi attraverso iniziative comuni, quali “Eventi”, “Pubblicità”, “Esposizione presso Fiere di settore”, “Comunicazioni ad hoc” utilizzando sia strumenti ON-LINE sia strumenti OFF-LINE, con il conseguente contenimento dei costi.

Chiudiamo gli occhi e pensiamo ad azioni di Co-marketing, quali ad esempio:

- Degustazioni Organizzate con più produttori, magari di territori completamente differenti (dal Trentino alla Sicilia) per sperimentare l’integrazione di Sapori diversi,

- Stand Unico presso Fiere, con la presentazione dei Prodotti di GUSTO ITALIANO con il conseguente logico abbattimento di costi

- E-Commerce proprietario o presso piattaforma Amazon, inserendo a catalogo i prodotti di GUSTO ITALIANO…



Insomma i sogni sono meravigliosi ma aggi ad occhi aperti Raccontiamo l’Italia che produce Unicità.



https://www.gustoitalianoblog.com/