Il progetto MyEdu Plus di FME Education per gli insegnanti 2.0

MyEdu Plus è il progetto di FME Education che porta la tecnologia nelle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado: lezioni virtuali, esercizi, attività ludiche e video, tutto in un unico programma per la didattica online

Specializzata nel settore della didattica digitale, FME Education ha ideato un ambiente innovativo a disposizione di insegnanti e studenti: MyEdu Plus, la soluzione integrata che permette di creare classi virtuali per lo studio online.



MyEdu Plus di FME Education, l’attenzione alla didattica innovativa



Divenuta al giorno d’oggi una tematica di stretta attualità, la didattica online permette di integrare le innovazioni tecnologiche alle tradizionali necessità di apprendimento: lo sa bene FME Education, Casa Editrice specializzata nel mondo dei contenuti didattici digitali. Tra le numerose iniziative ideate seguendo il motto di “Imparare divertendosi a casa e a scuola”, MyEdu Plus è il progetto che permette di coniugare tecnologia e formazione. Tra classi virtuali, esercizi online, giochi e video, gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado hanno l’opportunità di apprendere in maniera divertente ma efficace, avendo a disposizione i materiali online dei programmi didattici di tutte le materie scolastiche.

La piattaforma, inoltre, consente agli insegnanti di creare materiali digitali a partire dai contenuti che l’Editore mette a disposizione, oppure di realizzarne di propri e condividerli con gli alunni. La quantità di materiali a disposizione, sia per docenti che per studenti, rappresenta l’impegno profuso della Casa Editrice: 1.800 lezioni, 1.100 verifiche, 800 video animazioni, 750 attività interattive e 500 schede didattiche scaricabili. A questi si aggiungono i materiali che FME Education aggiunge ogni settimana, in quanto produttore di contenuti, e quelli che vengono pubblicati giornalmente dagli insegnanti. Una piattaforma in continua crescita, dunque, che consente di portare la tecnologia a scuola e sfruttare, così, i vantaggi della didattica online.



I progetti formativi dell’Editore digitale FME Education



Stimolare la curiosità e il coinvolgimento nel processo d’apprendimento degli studenti: è questo l’obiettivo di FME Education, Editore specializzato nella progettazione e realizzazione di contenuti digitali per lo studio e la formazione. I materiali sono ideati con una particolare attenzione verso la componente ludo-didattica, con il fine di coinvolgere gli studenti per mezzo di giochi, attività interattive, esplorazioni, sfide ed enigmi. La scuola e la famiglia sono al centro del mondo FME Education, in quanto unici attori del processo educativo dei giovani. MyEdu è la piattaforma didattica digitale progettata dell’Editore che propone lezioni, esercizi, giochi e verifiche relative a tutte le materie scolastiche, da cui derivano tutti i progetti didattici di FME Education: MyEdu School, finalizzata alla didattica digitale in classe; MyEdu Family, per il supporto scolastico a casa; MyEdu Plus, il sistema integrato per la scuola innovativa, prezioso alleato per l’insegnante 2.0. A completare l’offerta formativa è presente, inoltre, Encyclomedia Online, la piattaforma digitale ideata da Umberto Eco.