Il reality editoriale torinese Giroinfoto.com esplode anche a Genova e Milano

Le attività editoriali si trasformano in gruppi di fotografia e nuove amicizie per tutto il Nord Italia.

Giroinfoto magazine e Band of Giroinfoto.

Era soltanto l'anno scorso che iniziavano le attività a Torino, sede redazionale della rivista, con una veloce divulgazione dell'idea di formare gruppi di appassionati di fotografia che si relazionassero alle locations piemontesi per poi pubblicarne i contenuti sul magazine.

In pochi mesi ci furono moltissime iscrizioni con numerose uscite fotografiche, creando un forte legame tra le persone che partecipavano alle attività grazie al principio di aggregazione, importantissimo nel contesto del progetto, tanto da provocare l'interesse anche in Liguria e in Lombardia con la partecipazione di validi fotografi e redattori che partecipavano costantemente agli eventi.

A distanza di un anno, Band of Giroinfoto si allarga, accogliendo in famiglia due nuovi gruppi gemelli: Band of Giroinfoto Genova per le attività in Liguria e Band of Giroinfoto Milano, per la Lombardia, diretti dai "Local Manager" Monica Gotta (Genova) e Sergio Agrò (Milano) che unendosi a Band of Giroinfoto Torino continueranno a organizzare eventi, uscite e viaggi fotografici, tutto moltiplicato per 3.



Il gruppi sono aperti a tutti coloro che amano la fotografia e gradiscono scoprire e immortalare luoghi, tradizioni locali e curiosità.

Un occasione per dare visibilità al proprio lavoro contribuendo alla valorizzazione dei territori e all'aspetto culturale del progetto.

L'aggregazione svolge un ruolo importante creando opportunità di condivisione e conoscenza tra i partecipanti ad un progetto unico, in controtendenza ai social network e che riavvicina le persone in un'interazione reale e vera.



Band of Giroinfoto fa riferimento al magazine titolare del progetto editoriale indipendente senza scopi di lucro ed iscriversi ai workgroups è semplice e gratuito, compilando il form sul sito ufficiale www.giroinfoto.com