Il report di Forrester Research ha valutato MobileIron leader tra i fornitori di piattaforme di ecosistemi Zero Trust eXtended

MobileIron è stata anche riconosciuta leader nella specifica area #killthepassword

MobileIron (NASDAQ:MOBL), con la piattaforma di sicurezza mobile-centric per l’Everywhere Enterprise, ha annunciato di essersi classificato leader nella ricerca indipendente The Forrester Wave™: Zero Trust eXtended Ecosystem Platform Providers, nel Q3 2020 report di Forrester Research. MobileIron ha infatti ottenuto i punteggi più alti in termini di sicurezza dei flussi di lavoro, la sicurezza delle persone, le API, la roadmap e i criteri di differenziazione ZTX e di difesa ZTX.



Nel report si dichiara: "MobileIron è l'unico fornitore nella specifico comparto Zero Trust che si dedica all'applicazione dei concetti Zero Trust e ZTX per i dispositivi mobile degli utenti aziendali.

Questa è la conseguenza della pandemia COVID-1 e, mai come prima d’ora, questa necessità è risultata essenziale nel mondo del lavoro da remoto. All'inizio del 2020, MobileIron ha acquisito Incapptic Connect, una società di software per l'automazione di app mobile. Questo ha portato un vantaggio e ha permesso di implementare le proprie capacità Zero Trust, dando la possibilità di aiutare le aziende clienti ad accelerare il rilascio delle app mobili con maggiori funzionalità di sicurezza già integrate".



Forrester Research ha esaminato i vendor selezionati sulla base di una serie completa di 19 criteri di valutazione nelle differenti categorie di offerta corrente, strategia e presenza sul mercato. Secondo il report, "MobileIron è leader nella specifica area #killthepassword, poiché ha implementato con successo le funzionalità no password ed ha così potuto collaborare con una grande varietà di aziende”.



"Essere nominati Leader nell’area Zero Trust da Forrester Research è una testimonianza della capacità della nostra piattaforma di aiutare le organizzazioni a proteggere i dati aziendali, su qualsiasi dispositivo e per qualsiasi dipendente che abbia la possibilità di svolgere il proprio lavoro da qualsiasi luogo", ha affermato Riccardo Canetta, Regional Sales Director, Mediterranean Area di MobileIron. "Siamo costantemente impegnati nel fornire la migliore User Experience riducendo notevolmente il rischio di violazioni dei dati e continueremo a supportare i clienti per proteggere ogni luogo di lavoro digitale con un occhio attento al futuro, dove dipendenti, infrastrutture IT e clienti saranno ovunque e i loro dispositivi avranno accesso a tutti gli ambienti di lavoro dell’azienda ".



Sempre più società, che stanno adottando le strategie BYOD e il modello di lavoro Everywhere Enterprise, si stanno rivolgendo a MobileIron per implementare un approccio alla sicurezza zero trust dei dispositivi mobile. L'approccio zero trust di MobileIron affronta le sfide di sicurezza di un’impresa senza confini, consentendo un accesso agile e sicuro in qualsiasi momento, qualità indispensabili per un'azienda moderna. Fornisce la visibilità e i controlli IT fondamentali per proteggere, gestire e monitorare ogni dispositivo, utente, app e rete utilizzata per accedere ai dati aziendali.



Scarica una copia gratuita del report The Forrester Wave™: Zero Trust eXtended Ecosystem Platform Providers, Q3 2020 qui.