Il Sana 2019 vedrà la presenza di Carlo Triarico tra i relatori

Il massimo esponente dell’Associazione per l’Agricoltura biodinamica in primo piano a SANA 2019 per fornire una risposta alla crescente domanda sociale di sostenibilità ambientale e sicurezza alimentare.

'Fiore all'occhiello della sostenibilità in agricoltura' - come da definizione del rappor¬to Green Italy 2018 di Fondazione Symbola e Unioncamere - il metodo biodinamico conquista sempre più spazio al SANA, il Salone internazionale del biologico e del naturale che si terrà a Bologna dal 6 al 9 settembre 2019. Riflesso diretto dell'ottimo andamento del mercato del biologico in Italia, che a luglio 2018 ha conseguito e superato l’obiettivo stabilito nel Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico, che prevedeva il raggiungimento di un valore di mercato complessivo pari a 5 miliardi di euro entro il 2020*. Ricca e variegata la palette degli interventi riservata al Presidente dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica in Italia, Carlo Triarico. I temi spaziano dalle prospettive economiche del settore alla sicurezza alimentare, fino alla politica agricola europea.



* Fonte: Bioreport 2017-2018



Il contributo multifunzionale del processo produttivo proprio del metodo biodinamico ha interessato e interessa una così ampia varietà di comparti tale da aver ottenuto in ambito di ricerca internazionale un impulso sempre più vigoroso e multidisciplinare. In particolare, sotto la lente della ricerca sono evidenziati gli aspetti relativi alla qualità degli alimenti - argomento tra i più trattati nel dibattito contemporaneo-, gli aspetti di stampo socio-economico - la cui emergenza è cronaca quotidiana -, nonché i fattori ambientali e agro-sistemici. Ecco perché in occasione della 31° edizione del SANA, il comparto biodinamico vede riconosciuta la sua centralità nel dibattito, in aderenza perfetta alla pressante richiesta sociale di tutela del territorio, di qualità degli alimenti e di sviluppo sostenibile.

L'agricoltura biodinamica rappresenta infatti quel sistema 'in grado di massimizzare la qualità dei processi e dei prodotti sotto il profilo ambientale, salutistico e della qualità organolettica', migliorando le condizioni dei suoli dal punto di vista biologico e biochimico, con un ruolo importante nella mitigazione dei cambiamenti climatici*.

L’Associazione per l'Agricoltura Biodinamica (http://www.biodinamica.org/) sarà presente dal 6 al 9 settembre presso lo stand Demeter (Padiglione 30, corsie A e B) assieme ad alcune delle aziende associate: Biolatina, Tesori Bio, Agricollibio, Consorzio Natura e Alimenta, Terre di S. Giorgio, Astra Bio, Cuore Verde, 4 Principia rerum, Tenuta di Ghizzano, Terra di Briganti, Disanapianta, Effegi, Agrilatina, Il Casale, Kiwi Parlapiano Demetrio, Acetificio Mengazzoli.

Segue il calendario degli interventi di Carlo Triarico, Presidente dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica in Italia, all'interno del palinsesto di SANA 2019:



• Giovedì 5 settembre alle ore 10:15 intervento in ambito Stati generali del bio, sessione 'Verso il 2030: scenari e megatrend'. Titolo dello speech 'La legislazione sull’agricoltura biodinamica per lo sviluppo sostenibile' (https://rivoluzionebio.it/).

• Sabato 7 settembre alle ore 9:30 partecipazione al congresso inaugurale del master in 'Giurista e consulente della sicurezza alimentare' (Law and Food Safety), Università di Bologna. Il master è organizzato dalla Fondazione Alma Mater.

• Sabato 7 settembre Carlo Triarico chiuderà i lavori della Tavola rotonda: 'Quale riforma della politica agricola europea per il settore biologico? Il punto di vista delle organizzazioni agricole, del biologico e ambientaliste'. L'ambito é quello del workshop 'Il ruolo dell'agricoltura biologica nella politica agricola comune (PAC) post 2020'. La sessione è organizzata dalla Coalizione #CAMBIAMOAGRICOLTURA, in collaborazione con: AIAB, Ass. Agricoltura Biodinamica, FAI, FederBio, ISDE, Legambiente, LiPU, ProNatura, WWF, con il sostegno di: Fondazione Cariplo.

• Sabato 7 settembre alle ore 15:00 il presidente Carlo Triarico rappresenterà l'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica ai lavori dell’assemblea aperta 'Agricoltori biologici: lasciateci parlare!' organizzata da UPBIO, Unione Nazionale Produttori Biologici e Biodinamici.

• Domenica 8 settembre a partire dalle ore 10:00 si svolgerà l’evento 'Domenica Biodinamica: presentazioni, proiezioni video e approfondimenti tematici' organizzato dall'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica.

In questo contesto Carlo Triarico presenterà alcuni progetti che l'associazione sta portando avanti:

a. in anteprima la visione di BioagricolturaOggi, il portale del biologico e biodinamico nato grazie ad un progetto finanziato dal PSR della Regione Toscana.

b. il trailer del film\documentario “Biodinamica: la scelta”.

c. l’Evento Bio…dinamico del 1° ottobre a Bologna che si propone di promuovere e valorizzare i prodotti provenienti da agricoltura biodinamica.

d. il corso annuale per consulenti biodinamici e ispettori Demeter.

e. Infine, alcune aziende agricole espositrici racconteranno la loro esperienza con l’agricoltura biodinamica.



Carlo Triarico dal 2011 riveste la carica di Presidente dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica in Italia, prima associazione ecologica fondata nel dopoguerra e più precisamente nel 1947. In un'Italia che era tutta da ricostruire l'organizzazione ha portato avanti una visione di futuro illuminata e pioneristica: quella di un’agricoltura associata alla salvaguardia dell'ambiente e alla sostenibilità contro un'agricoltura industriale votata al consumismo. Visione lungimirante la cui parabola ascendente vede oggi l'Italia posizionata sul podio degli esportatori biodinamici in Europa con una domanda che anche sul mercato nazionale è in crescita continua. Per onorare e sostenere questo settore di rilevanza strategica per l'economia nazionale, l'associazione, sotto la guida del suo Presidente e con la Presidenza d’onore di Giulia Maria Crespi (fondatrice del FAI), agisce sinergicamente su più fronti: fornisce indirizzi per la ricerca e l’innovazione, consulenza e formazione per far virare o evolvere le aziende verso questo tipo di agricoltura che si pone l'obiettivo primario di mantenere il suolo vivo e fertile, producendo alimenti di qualità.

Stimola il dibattito con gli attori della filiera e incentiva la volontà di fare rete con tutto il mondo agricolo. Organizza corsi, convegni e iniziative culturali per far conoscere il modello agricolo ecologico.

Triarico, in prima persona, si adopera per promuove il dibattito presso le Istituzioni affinché sia approvata la legge sull'agricoltura biologica che riconosca l'agricoltura biodinamica, valorizzi l’intero settore e permetta di rafforzare un’agricoltura ecologica che porti al miglioramento delle produzioni agricole. Nondimeno il suo pensiero e la sua attività si focalizzano sulla creazione di una nuova alleanza tra mondo rurale, università, enti di ricerca e società civile per costruire un modello virtuoso in chiave agroecologica di cui l’Italia possa essere leader in un consesso internazionale.

Carlo Triarico è altresì consigliere del board di Demeter International, l'organizzazione mondiale degli agricoltori biodinamici operativa in cinquanta paesi. Storico della scienza, ha insegnato per lo Smith College. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, tra cui il documento sulla bioagricoltura di Carta di Milano Expo 2015, è stato coordinatore, per la Facoltà di Agraria di Firenze, della sezione Biodinamica del Master in Agricoltura Biologica e Biodinamica e consu¬lente ARSIA Regione Toscana per l’Agricoltura sociale. Ha fondato nel 1994 la scuola di formazione APAB, oggi istituto riconosciuto, di cui è direttore. Dal 2015 è Vicepresidente di FEDERBIO (Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica) con delega alla formazione. Dal 2016 è membro permanente del Comitato ministeriale per la ricerca in agricoltura biologica e biodinamica del MIPAAF. È il conduttore della trasmissione sull’Agricoltura di Radio Radicale. Svolge un’intensa attività di divulgazione e insegnamento in Italia e all’estero.