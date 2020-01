Il segreto per unire gusto e benessere? Lo svela Sarchio a Biofach con tante novità per ogni momento della giornata

Al prestigioso Salone internazionale dedicato agli alimenti biologici faranno il loro esordio la nuova linea di sostituti del pane senza glutine: i Rusticotti a base di cereali antichi italiani,i prodotti da forno senza glutine e i Mix di farine per la preparazione di pane e ricette senza glutine dolci e salate, nelle nuove confezioni ecofriendly.

Sviluppare alimenti sani e funzionali, ma soprattutto buoni non è semplice. In particolare se sono anche bio e senza glutine. Dal lungo e intenso lavoro della divisione R&D Sarchio, arrivano a Biofach tante proposte che rispondono con gusto e benessere alle moderne esigenze di consumo. L’azienda, dal 1982 punto di riferimento di un’alimentazione sana e naturale, porta alla manifestazione mondiale più rilevante per le produzioni biologiche, che si terrà dal 12 al 15 febbraio alla fiera di Norimberga, un carico di importanti novità.



Nel proprio ampio spazio espositivo (Hall 7 - stand 746), Sarchio presenterà la nuova linea Bakery che valorizza i grani antichi, specie rimaste autentiche e originali, coltivate con metodo biologico, in armonia con l’ambiente e il territorio a tutela della biodiversità.Dalla riscoperta dei principali cereali autoctoni delle regioni italiane più vocate nasconoi Rusticotti: tre croccanti proposte ricche di fibre con farine macinate a pietra. I Rusticotti Sicilia, che uniscono quattro grani storici siciliani Timilia, Maiorca, Russello, Margherito, racchiudono il gusto, gli aromi e i profumi del cuore del Mediterraneo, i Rusticotti Toscana, aromatizzati al timo, nascono da un perfetto mix tra il grano Verna e il Farro mentre i Rusticotti Puglia, a base di Senatore Cappelli e Gentil Rosso, sono resi irresistibili dalle olive pugliesi.



In luce a Biofach anche la nuova linea di prodotti da forno biologici e senza glutine. Tre ricette semplici e genuine con olio di girasole: i Cracker classici con farina di riso delicati e leggeri, i Cracker integrali a base di 5 cereali rustici e ricchissimi di fibre e i Grissini al sesamo, stuzzicanti e versatili “spezzafame” da consumare in ogni momento della giornata.



Grandi novità anche per chi ama preparare in casa ricette dolci e salate senza glutine. Sarchio propone a Biofach i suoi nuovissimi Mix, appositamente studiati per valorizzare il gusto, disponibili in tre versioni. Mix Dolci, ideale per realizzare soffici torte e golosi biscotti senza glutine, Mix di pane bianco, senza glutine e lattosio ma ricco di fibre ideale per sfornare morbidi e fragranti pani, focacce e pizza senza glutine e Mix pane integrale per pane, focacce e altri panificati salati dal gusto naturale.

Completa la linea bakery il Pangrattato senza glutine, ingrediente fondamentale in ogni cucina, per impanare, gratinare e farcire.



“A Biofach si concretizza il grande impegno della nostra divisione Ricerca e Sviluppo che ha lavorato intensamente per realizzare importanti novità come la linea bakery, biologica e senza glutine, puntando principalmente sul gusto: buono come quello della tradizione. Un altro elemento importante è stato la riscoperta e valorizzazione dei grani antichi del territorio italiano, coltivati col metodo biologico a tutela della biodiversità. L’obiettivo era offrire ai consumatori le varie sfumature di sapore che si possono ottenere utilizzando questi grani eccellenti. La nostra grande attenzione verso la sostenibilità ambientale è infine confermata dal lavoro svolto sul packaging di tutte le nostre novità che sono racchiuse in confezioni, totalmente riciclabili nella carta, contraddistinte dal payoff ‘I love my planet’, che sottolinea l’impegno di Sarchio per il pianeta”,ha dichiarato Sandra Mori, Responsabile Marketing di Sarchio.



Dal 1982 Sarchio produce e commercializza prodotti biologici, senza glutine e vegani, frutto di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente, che non usa sostanze di sintesi. Il forte legame con la terra è richiamato nel nome dell’azienda che rimanda a un attrezzo agricolo della tradizione contadina.



La qualità e la sicurezza delle referenze Sarchio sono garantite da specifiche certificazioni e molteplici analisi. Attualmente l’offerta dell’azienda comprende oltre 160 prodotti biologici all’interno dei quali vi sono anche la gamma senza glutine (circa 90 referenze) e vegan: una linea completa ideale per chiunque voglia fare di un’alimentazione più sana e leggera un vero e proprio stile di vita.



