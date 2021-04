“Il Sole 24 Ore”: l’AD di Eni Claudio Descalzi all’evento su idrogeno e transizione energetica

L’importanza dell’idrogeno nei processi di decarbonizzazione, le necessità del settore, le sfide della transizione energetica: Claudio Descalzi, AD di Eni, ospite dell’evento promosso da “Il Sole 24 Ore”

“L’idrogeno è un vettore energetico che può dare grosse soluzioni in campo industriale ma anche nella mobilità”: l’intervento di Claudio Descalzi sul ruolo dell’idrogeno nella transizione sostenibile del Paese.



Idrogeno e decarbonizzazione: il focus di Claudio Descalzi



Pensare all’idrogeno come a un elemento in grado di fornire soluzioni in chiave sostenibile, capaci di aiutare nella transizione energetica e nella decarbonizzazione dell’industria. È l’invito di Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni, intervenuto al dibattito digitale “La strategia sull’idrogeno e la transizione energetica” organizzato da “Il Sole 24 Ore”. “Si parla di idrogeno da circa 30 anni”, segnala l’AD, “ci sono stati dei miglioramenti tecnologici” ma ora è necessario “un mix energetico che ha bisogno di diversi vettori energetici e anche di diverse risorse primarie”. Un mondo dell’energia, prosegue, che è ancora “molto variegato” e in cui “abbiamo la parte rinnovabile che sta salendo soprattutto in Europa ma con cui non riusciamo a coprire tutto”. Ciò è dovuto alla crescita dei bisogni energetici anche da parte di quei Paesi che si sono affacciati da poco nel mercato. A tal fine, aggiunge l’AD Claudio Descalzi, “abbiamo bisogno di altri vettori energetici e l'idrogeno è un vettore che può dare grosse soluzioni in campo industriale ma anche nella mobilità, in particolare quella pesante”.



Eni, Claudio Descalzi: evitare contrapposizioni che rallentano il sistema



Mettendo in luce il contributo che l’idrogeno può fornire nel comparto della mobilità, Claudio Descalzi ha sottolineato come la prospettiva riguardi anche la mobilità di tipo pesante: “Si può andare sulla parte camion ma anche sulla parte navale. Dove si usa il gasolio per i treni, l'idrogeno potrebbe, in modo limitato, far muovere i treni”. Una sfida, quella della mobilità, su cui il Gruppo Eni è già al lavoro da diverso tempo: “Noi ci siamo attrezzati e incominceremo da vere stazioni di servizio multifunzionali con elettrico, biogas e idrogeno”, spiega l’AD, aggiungendo come la previsione sia quella di incrementare gli investimenti in relazione alla crescita della domanda, così come accaduto in passato con l’elettrico. Mobilità dunque, ma anche settori quali raffinazione, industria chimica, cementifici e cartiere, sempre più legati all’introduzione dell’idrogeno. Il messaggio lanciato da Claudio Descalzi è inoltre finalizzato a far sì che si eviti contrapposizione tra idrogeno verde e blu: “Nell'industria dove c'è bisogno di energia e si vuole decarbonizzare, ogni volta che si cerca una contrapposizione si rallenta il sistema”, questo il monito dell’AD, che aggiunge “il sistema energetico non è un sistema ideologico ma è un sistema tecnologico. Dobbiamo essere neutri e lavorare in funzione dei costi del mix e soprattutto individuare gli scopi e gli obiettivi”.