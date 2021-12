Il sostegno delle imprese per veicolare importanti valori e sostenere progetti degni di nota

Veicolare valori e sostenere progetti sociali oggi è la chiave del successo nel mondo imprenditoriale

Le aziende oggi, grazie al sostegno a favore di progetti artistici possono farsi portavoce di importanti valori e tematiche sociali.



Un modello imprenditoriale di successo oggi non può essere valutato solo in base al fatturato effettivo ma è frutto anche della capacità dell'azienda di farsi portavoce di importanti valori per la società in cui si trova ad operare.



Oggi sono moltissime le imprese che, come nel caso di Fortex, per veicolare i loro valori decidono di sostenere progetti culturali e artistici.



Maurizio Forner, titolare e amministratore delegato dell'azienda trevigiana operante nel settore delle finiture estetiche superficiali, ha dato vita ad un progetto dedicato agli artisti emergenti, appartenenti a ogni ambito ed espressione dell’arte e della cultura.



Un sostegno concreto



"Per la nostra azienda, da sempre attenta alle tematiche culturali, sostenere giovani emergenti è un privilegio." - "Abbiamo deciso di contribuire attivamente dando sostegno a progetti in campo letterario, musicale e artistico" – "La nostra azienda offre sostegno a giovani artisti emergenti, offrendo loro i mezzi necessari per poter divulgare la loro arte ad ampio raggio, spiega Maurizio Forner.



Il primo progetto che l'azienda ha deciso di sostenere è dedicato al mondo letterario, offrendo sostegno dall'autore nella pubblicazione del suo primo romanzo "Eclissi d'Alba".



Fare impresa oggi sostenendo importanti progetti sociali



"Il nostro invito oggi è rivolto ad imprese di ogni tipo, settore e grandezza, a cui chiediamo di volersi unire alla nostra realtà nel sostegno a questo tipo di progetti" – "Crediamo che insieme si possa davvero fare la differenza, soprattutto in un periodo storico in cui l'arte e la cultura sono particolarmente segnati della pandemia" continua Forner.



I progetti che l'azienda con sede a Crocetta del Montello (TV) ha deciso di appoggiare sono importanti perché portavoci di problematiche sociali, che non possono e non devono più essere messi in secondo piano come quello della violenza sulle donne.



Alex Castelli, cantautore tra i protagonisti del progetto Fortex spiega il perché della scelta di dar voce ad un tema così presente nella nostra società attraverso la sua musica.



"Nel periodo del lockdown è aumentata l’esposizione mediatica di fatti di cronaca nera che presentavano come vittime donne che erano costrette alla convivenza con uomini violenti”. - “La spinta a impegnarmi in questo ambito viene da riflessioni fatte molto prima del lockdown. Ho una figlia e ritengo doveroso contribuire in prima persona. Deve essere impegno di tutti, uomini ma anche donne, far si che si possano fare emergere situazioni di violenza di genere, che sono ben nascoste, ma che sono presenti e ben radicate in ogni famiglia, in forme diverse: non pensiamo che violenza sulle donne sia solo quella dei lividi e degli occhi neri… La violenza può essere sui figli, economica, verbale, psicologica”.



Aziende come Fortex, che investono nella passione di giovani artisti oggi fanno la differenza, creando un nuovo concetto di imprenditoria, più etico ed inclusivo.



