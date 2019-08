Il Temporary Store Pam Panorama arriva a Milano

Dopo Torino arriva in Stazione Centrale a Milano il Temporary Store targato Pam Panorama per celebrare i suoi principali marchi di successo. Fino al 7 ottobre nel piano fronte binari, il viaggiatore potrà prendersi una gustosa pausa di benessere scoprendo il mondo Pam Panorama e assaporando tutte le principali linee che, da trent’anni, offrono una grande varietà di prodotti di qualità e 100% italiani.

Dopo Torino arriva in Stazione Centrale a Milano il Temporary Store targato Pam Panorama per celebrare i suoi principali marchi di successo. Fino al 7 ottobre nel piano fronte binari, il viaggiatore potrà prendersi una gustosa pausa di benessere scoprendo il mondo Pam Panorama e assaporando tutte le principali linee che, da trent’anni, offrono una grande varietà di prodotti di qualità e 100% italiani.



Protagonisti dell’iniziativa saranno la linea BIO Pam Panorama -pensata per vegetariani e vegani per un’alimentazione genuina e sicura – e Semplici e Buoni, il brand dedicato a chi ha particolari esigenze alimentari con prodotti senza glutine, ricchi di fibre, con meno grassi, senza zuccheri aggiunti e funzionali. Ma non solo… saranno presenti anche tutti i prodotti a marchio Fresche Bontà, Pam Panorama e ArkaliaBio.



Tra le novità pensate per tutti coloro che sono in transito alla Stazione Centrale anche un’area “Food to go”con differenti menù studiati per ogni esigenza come il “Goloso” - che propone un panino a scelta tra focaccia, sandwich o piadina in abbinamento ad un porzione di frutta e ad una bibita a scelta - o il “Benessere” con insalata mista, macedonia e bibita per chi è attento alla linea.



“L’apertura del Temporary Store di Milano, dopo quello di Torino, conferma la vocazione all’innovazione della nostra insegna e ha l’obiettivo di accompagnare i nostri clienti anche lontano da casa trasmettendo loro quei i valori di eccellenza, italianità e accessibilità che ci contraddistinguono” - dichiara Gianpietro Corbari, Amministratore Delegato di Pam Panorama – “Questa iniziativa non vuole essere solo un’attività commerciale ma, soprattutto, di comunicazione in un anno particolarmente significativo per le nostre private label che spengono le 30 candeline. Per noi è un motivo di grande orgoglio e siamo certi che sapranno continuare ad esprimere le nostre eccellenze e garantire qualità e convenienza ai nostri clienti”.



Il Temporary Store Pam Panorama in Stazione Centrale a Milano sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 21.



Pam Panorama, società che opera con le insegne Pam, Panorama e Pamlocal, fa parte di Gruppo Pam, gruppo di riferimento nel mondo della grande distribuzione italiana da oltre 60 anni. Gli oltre 190 punti vendita che compongono la rete Pam Panorama sono presenti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.pampanorama.it