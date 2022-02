Il Tennis Giotto si anima con due mesi ricchi di tornei e di incontri

Campionati Provinciali di Quarta Categoria e Junior Next Gen Italia: il Tennis Giotto ospita due mesi ricchi di incontri. Tra sabato 12 febbraio e domenica 20 marzo, il circolo aretino sarà sede di due tornei che vedranno centinaia di tennisti di tutte le età animare i campi in terra rossa di via Divisione Garibaldi. Il primo appuntamento in calendario sono i Campionati Provinciali Maschili di Quarta Categoria che daranno vita ad una sfida tra giocatori di tutti i circoli aretini per l’assegnazione del titolo individuale e del titolo di doppio, ma le maggiori attese sono orientate verso giovedì 10 marzo quando la città di Arezzo tornerà ad ospitare una tappa dello Junior Next Gen Italia. Domenica 6 febbraio, inoltre, è in programma la finalissima dei Campionati Invernali di Quarta Categoria con un derby tutto aretino tra Tennis Giotto e At Bibbiena.

Campionati Provinciali di Quarta Categoria e Junior Next Gen Italia: il Tennis Giotto ospita due mesi ricchi di incontri. Tra sabato 12 febbraio e domenica 20 marzo, il circolo aretino sarà sede di due tornei che vedranno centinaia di tennisti di tutte le età animare i campi in terra rossa di via Divisione Garibaldi.

Il primo appuntamento in calendario sono i Campionati Provinciali Maschili di Quarta Categoria che daranno vita ad una sfida tra giocatori di tutti i circoli aretini per l’assegnazione del titolo individuale e del titolo di doppio. Le prime partite sono previste per il 12 febbraio e proseguiranno poi fino a domenica 27 febbraio quando sono in programma le finali, con le iscrizioni che resteranno aperte fino a giovedì 10 febbraio. I Campionati Provinciali Femminili di Quarta Categoria, invece, si svolgeranno in contemporanea sui campi del Tennis Club Castiglionese. Questi due tornei sono inseriti nel circuito degli Internazionali BNL d’Italia e configurano una prima tappa di qualificazione verso l’importante torneo romano, con i campioni provinciali che potranno tenere in vita il sogno di arrivare a giocare al Foro Italico.

Particolari attese sono orientate anche verso giovedì 10 marzo quando la città di Arezzo tornerà ad ospitare una tappa dello Junior Next Gen Italia dopo lo stop del 2021 a causa dell’emergenza sanitaria. Il torneo, promosso dalla federazione e inserito in un circuito nazionale, sarà rivolto a tutte le categorie giovanili dall’Under10 all’Under14 e rappresenterà un’occasione per riunire giovani promesse provenienti da Toscana, Lazio, Sardegna e Umbria che si sfideranno fino alle finali del 20 marzo. Lo Junior Next Gen Italia farà tappa ad Arezzo per il decimo anno e potrà nuovamente contare su una formula rodata che fa affidamento sulla collaborazione organizzativa tra i tre circoli cittadini: i tabelloni maschili di Under12 e Under14 saranno ospitati dal Tennis Giotto, i tabelloni femminili di Under12 e Under14 dal Ct Arezzo, e i tabelloni maschili e femminili dell’Under10 dallo Junior Tennis Arezzo.

Il nuovo mese, infine, sarà aperto dalla finalissima dei Campionati Invernali di Quarta Categoria: domenica 6 febbraio, alle 14.00, i campi di via Divisione Garibaldi ospiteranno un derby tutto aretino tra il Tennis Giotto e l’At Bibbiena che si confronteranno nell’incontro che varrà il titolo regionale. I padroni di casa faranno affidamento su una squadra formata dal capitano Michele Morelli, da Luca Cacioli, da Osvaldo Fratini, da Andrea Iodice, da Fabio Pichi e da Andrea Pastorelli che, dopo sette vittorie in sette partite giocate e dopo il successo in semifinale con il Tc Ponsacco, vivranno ora l’emozione di terminare questo bel percorso con l’atto conclusivo davanti al proprio pubblico.