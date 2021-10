Il Viaggiator Goloso inaugura un nuovo Temporary Store presso il Centro di Arese

Lo store, aperto 7 giorni su 7 dalle 9.00 alle 22.00, inaugurato sabato 23 ottobre, accompagnerà i clienti alla scoperta delle eccellenze del brand

Il Viaggiator Goloso® fa il suo debutto con un nuovo Temporary Store presso “IL CENTRO” di Arese, dove sarà possibile trovare ogni giorno tanti prodotti di prima qualità al giusto prezzo, garantendo l’eccellenza su ogni tavola.



Il nuovo Temporary Store – aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 22.00 a partire da sabato 23 ottobre – andrà ad arricchire la proposta dello Shopping Mall, già tappa insostituibile per lo svago e lo shopping. Grazie al suo ricco assortimento di prelibatezze e specialità gastronomiche, infatti, presso il nuovo Temporary Store firmato il Viaggiator Goloso® sarà possibile acquistare tanti prodotti selezionati e di alta qualità.



Al piano terra ingresso 2 della galleria, ben 400 mq alla scoperta dei sapori più autentici e genuini della tradizione, in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Presso lo store sarà disponibile il vasto assortimento di prodotti firmati il Viaggiator Goloso®, con una ricca selezione di tante specialità dolci e salate: si spazia, infatti, dagli intramontabili classici delle festività come cotechino e lenticchie, cantucci e croccantini di mandorle, alle tante squisitezze gastronomiche dal sapore autentico e genuino come pasta di Gragnano I.G.P trafilata al bronzo, spaghetti al nero di seppia, squisite confetture e creme spalmabili, cremini, baci di dama, torcetti al burro e tanto altro ancora. Immancabile la linea di specialità natalizie caratterizzata dai panettoni, proposti nelle versioni classiche oltre che nelle rivisitazioni più golose.

Inoltre, i visitatori potranno, per un regalo davvero unico, optare per confezioni personalizzate e realizzate al momento, scegliendo la tipologia di cesto preferito e i prodotti con i quali caratterizzarlo.



IL CENTRO è aperto dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 22 ed è raggiungibile da Milano con la Navetta Zani viaggi dalla stazione Centrale, con il car sharing Share Now e con la linea 561 dalla fermata metropolitana 1 Rho fiera.



Unes

Unes, nata a Milano nel 1967 da un gruppo di piccoli imprenditori, è stata acquisita dal Gruppo Finiper nel 2002. Oggi è presente in Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna con oltre 200 punti vendita diretti e franchising. Sul mercato italiano opera con diverse insegne: U! Come tu mi vuoi - Supermercati all’insegna del servizio e dei prodotti freschi, con offerte promozionali quindicinali. U2 Supermercato coniuga la qualità dei supermercati Unes con una linea prezzi aggressiva (nessuna tessera fedeltà, niente volantini, attenzione all’ambiente). il Viaggiator Goloso®, il luogo del cibo felice, evoluzione del marchio da brand di prodotto a insegna, offre un assortimento selezionato di prodotti sia freschi che confezionati. U2 Supermercato è presente su Amazon PrimeNow che permette di fare la spesa on line e riceverla a casa in un’ora a Milano e Hinterland, e offre il servizio “Click. Ritira La Spesa” per ordinare online e ritirare presso il supermercato. Il servizio di prenotazione della spesa online è disponibile anche sull’App il Viaggiator Goloso®. il Viaggiator Goloso, è nato per soddisfare anche i palati più esigenti offrendo le specialità dei migliori produttori accuratamente selezionati. La gamma copre la maggior parte delle categorie merceologiche alimentari e permette di viaggiare attraverso le tradizioni culinarie del Belpaese con ricette legate alla tradizione e alla scoperta dei sapori più autentici. In tutte le insegne del gruppo sono presenti le linee di prodotti a marchio privato: il Viaggiator Goloso®, Green Oasis e U! Confronta e Risparmia. Unes conta su un organico di oltre 3.000 dipendenti e ha chiuso l’esercizio 2020 con un fatturato totale di circa 1,1 miliardi di euro lordi.