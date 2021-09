dirige l'ensemble del Conservatorio “G.Tartini” di Trieste

Mittelfest "eredi"., dal 27 Agosto al 5 Settembre 2021 a Cividale.





"GALILEO’S JOURNEY – IL VIAGGIO DI GALILEO"

Opera multimediale per ensemble, 3 voci femminili, elettronica e visual di Ivan Fedele.



Chiesa di San Francesco, Cividale.



Direttore Marco Angius.





Conservatorio di Musica G. Tartini di Trieste.



Alina Arakelova, soprano.



Dragana Paunovity, soprano.



Anastasiia Gotovtceva, mezzosoprano.



Sara Bolner, flauto.



Nicola Santamaria, clarinetto.



Alberto Forti, clarinetto basso



Nikola Cvetković, fagotto.



Nikola Radić, corno.



Jelena Trifunović, tromba.



Riccardo Pitacco, trombone.



Snežana Aćimović, violino I.



Uendi Reka, violino II.



Sara Zoto, viola .



Kézia Andrejcsik, cello



Chia Sultan Ahmed Ahmed, contrabbasso







Maria Iaiza, pianoforte



Lorenzo Ritacco, tastiera midi.



Vito Mužević, percussioni.



Andrew Quinn, video.



Francesco Gulic, elettronica.



II cast



Jozefa Haffner, soprano.



Giulia Diomede, soprano



Sofija Stajić, corno.



Annamarija Danilović, tromba.



Marija Đordević, flauto.



Goran Biro, percussioni.



Michelangelo D’Adamo, pianoforte.



Sumadi-Sharana Oyunchuluun, tastiera midi.







Conservatorio “G.Tartini” Trieste e “B.Marcello” Venezia, University of Arts in Belgrade -Faculty of Music, University of Novi Sad – Academy of Arts.



Opera commissionata da Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste

Evento di cooperazione culturale tra Italia e Serbia







Un omaggio a Galileo Galilei, un’opera multimediale sul Cosmo e l’Astronomia, disciplina che ne indaga le leggi e i segreti. Il Viaggio di Galileo immagina come lo scienziato pisano avrebbe potuto scrutare il cielo attraverso l’uso della moderna tecnologia scientifica: il telescopio ottico La Specola Margherita Hack dell’Osservatorio astronomico di Trieste. Stralci di alcuni testi scientifici e poetici di Galileo Galilei, cantati da 3 voci femminili (2 soprani e 1 mezzosoprano), si contrappuntano a immagini sonore che, di volta in volta, sviluppano il suono delle orbite dei pianeti del nostro Sistema Solare così come la NASA li ha registrati attraverso sofisticati sistemi di rilevazione.



L' autore Ivan Fedele, nato a Lecce nel 1953, è artista con un tratto caratteristico legato alla ricerca musicale e alla multimedialità, Vanta in catalogo un centinaio di titoli, oltre ad Antigone, opera commissionata dal Teatro Comunale di Firenze per l’apertura del Maggio Fiorentino 2007, insignita del XXVII Premio “Franco Abbiati” dell’Associazione Critici Musicali Italiani come migliore “novità assoluta del 2007.



Oltre a numerosi lavori da camera, molte sono le composizioni per orchestra sola, con strumento concertante o sinfonico-vocali , cme En archè, 33 noms (Commissione del Teatro alla Scala di Milano) e La pierre et l’étang (…les temps…) sono le più recenti. La sua musica è stata diretta, tra gli altri, da Boulez, Eschenbach, Chung, Saalonen, Muti, Pappano, Slatkin, Robertson, Kalitze, Wit, Valade e Rophé ed eseguita da orchestre e ensemble quali BBC, Radio di Berlino, Orch. Sinf. di Chicago, SWR di Stoccarda, National de France, National de Lyon, Orch. Sinf. di Varsavia, OSN della RAI, S. Cecilia, Ensemble Intercontemporain, London Sinfonietta, Klangforum Wien, ecc.



Figlio di un matematico, deve all’insegnamento del padre la passione per questa disciplina che lo accompagnerà in diverse importanti ricerche compositive come, per esempio, l’approfondimento e l’applicazione del concetto di “spazializzazione” (Duo en résonance, Ali di Cantor, Donacis Ambra), la formulazione di una “libreria” di procedure creative e la definizione di un prototipo di “sintetizzatore granulare” usato nella realizzazione della parte elettronica di Richiamo (per ottoni, percussioni e dispositivo informatico - IRCAM 1993). Nell’aprile 2005, all’Arsenale di Metz è stato presentato in prima mondiale Capt-Actions (per quartetto d’archi, accordéon e dispositivo elettronico) che utilizza per la prima volta un nuovo sistema di “capteurs” i quali sono in grado di inviare al computer i dati del profilo di un gesto strumentale e di farlo “interpretare”, in tempo reale, secondo modelli di trasformazione del suono predisposti dal compositore.



Il "Viaggio di Galileo" presentato al Mittelfest in prima assoluta si colloca in questo orizzonte di ricerca assolutamente aperto e denso di prospettive nuove: un viaggio nella scienza e, assieme, nella musica, con un linguaggio musicale e visivo empatico.