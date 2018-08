«Il vino come racconto» corso di degustazione...secondo Veronelli

Al via la nuova edizione del corso di degustazione di primo livello che il Seminario Permanente Luigi Veronelli dedica agli «assaggiatori curiosi». Tante le novità, a partire dalla location: il ristorante dello chef Ezio Gritti nel cuore di Bergamo Tutti i mercoledì Dal 3 ottobre al 28 novembre Dalle 19.30 alle 22.00 Ristorante Ezio Gritti Piazza Vittorio Veneto 15, Bergamo Sabato 1° dicembre, ore 15:00 Visita di un’azienda vitivinicola d’eccellenza

Torna il corso di degustazione di primo livello del Seminario Permanente Luigi Veronelli, con l’autorevolezza e la passione di sempre ma con un format totalmente rinnovato. Nel prossimo autunno, infatti, l’Associazione che pubblica annualmente la prima guida ai vini d’Italia proporrà un’inedita e ricca versione de «Il vino come racconto», il corso che, in oltre di trent’anni, ha accompagnato migliaia di neofiti e appassionati alla scoperta del nostro patrimonio vitivinicolo.



Tutti i mercoledì, dal 3 ottobre al 28 novembre, dalle ore 19:30 alle 22:00, si terranno nove incontri tematici in un luogo di assoluto prestigio: il Ristorante Ezio Gritti, in Piazza Vittorio Veneto, nel cuore di Bergamo Bassa. Ad ogni incontro la cucina schietta, semplice e mai banale di Ezio Gritti accoglierà con un assaggio di benvenuto i corsisti che, se desiderano, terminata la lezione, potranno trattenersi ed apprezzare i vini precedentemente degustati con il docente Andrea Alpi, Responsabile didattico del Seminario Veronelli, in abbinamento ad un piatto appositamente creato dallo chef.



Nel pomeriggio di sabato 1° dicembre, a conclusione del corso, si terrà la consegna dei diplomi e la visita ad un’azienda vitivinicola lombarda, scelta tra gli oltre 2.000 Produttori recensiti dalla Guida Oro I Vini di Veronelli.



Se location e format si rinnovano, resta, tuttavia, immutato il punto di vista dell’Associazione sul mondo vitivinicolo, l’approccio ereditato dalla sensibilità di Luigi Veronelli, capace di riconoscere in ogni bicchiere un’alta espressione dell’agricoltura italiana ma anche un irrinunciabile momento di cultura e di piacere.



Accanto ai principi di viticoltura ed enologia, “Il vino come racconto” proporrà numerosi focus sensoriali e assaggi di alta qualità, pensati per consentire ai partecipanti di «leggere il vino», di descriverne con un linguaggio appropriato le caratteristiche organolettiche e formulare razionalmente un giudizio.



«Per approfondire i fattori chiave della qualità in ambito viticolo ed enologico, oltre che per formare al corretto utilizzo degli organi di senso, il Seminario Veronelli ha migliorato e ampliato il suo corso di maggior fascino e successo, quello dedicato a coloro che, privi di competenze specifiche, vogliono avvicinarsi al mondo del vino in modo ragionato e piacevole» dichiara Andrea Bonini, direttore dell’Associazione. «Il corso, tuttavia, non avrà per oggetto solo le principali fasi del processo produttivo, le differenti tipologie di vini e la tecnica di degustazione, ma proporrà spunti di cultura materiale che avranno per protagonista la civiltà della terra e della tavola».



Questo il calendario dei dieci appuntamenti che compongono “Il vino come racconto”:



mercoledì 3 ottobre, ore 19:30

Il racconto del vino - Introduzione alla degustazione



mercoledì 10 ottobre, ore 19:30

La bellezza che si osserva, si annusa e si assapora



mercoledì 17 ottobre, ore 19:30

Piccolo il podere, minuta la vigna, perfetto il vino



mercoledì 24 ottobre, ore 19:30

Il Canto della terra verso il cielo



mercoledì 31 ottobre, ore 19:30

Come nasce il vino?



mercoledì 7 novembre, ore 19:30

I vini bianchi



mercoledì 14 novembre, ore 19:30

I vini rossi



mercoledì 21 novembre, ore 19:30

I vini spumanti



mercoledì 28 novembre, ore 19:30

I vini da dessert e meditazione



sabato 1° dicembre, ore 15:00

Camminare la terra: visita in azienda







Il costo del corso è di 400,00 € (IVA inclusa) da pagarsi tramite l’acquisto dell’apposito ticket sul sito www.seminarioveronelli.com o sul portale Eventbrite. Ai non Associati è richiesta, inoltre, la sottoscrizione della quota annuale, valida per tutto il 2019, al costo di 50 € da corrispondere in contanti alla prima lezione.



Il ticket comprende l’assaggio di 3-6 vini di alta qualità per ciascuna serata, selezionati secondo le esigenze formative e il tema dell’incontro, il materiale didattico, un set da 6 calici da degustazione e, ogni mercoledì, un assaggio di benvenuto proposto dallo chef Ezio Gritti.



Per ulteriori informazioni è disponibile la Segreteria del Seminario Permanente Luigi Veronelli (Tel. 035 249961, e-mail eventi@seminarioveronelli.com).