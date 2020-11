Il vino Santalucia che sostiene la ricerca è vincitore della stella Mediastars per il miglior packaging

Quando il design vede oltre: il packaging del Vino Santalucia è arrivato 1° classificato a Mediastars, premio tecnico della pubblicità italiana, giunto alla sua XXIV edizione.

Novembre 2020 - Da undici anni Cantina Maculan e Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus sono unite nel progetto Santalucia, finalizzato alla raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica per migliorare le tecniche di trapianto di cornea e la cura di malattie della vista. Una collaborazione ormai storica, un vino d’eccellenza e, da oggi, anche un design premiato. Grazie infatti alla collaborazione tra gli esperti di comunicazione di Fondazione Banca degli Occhi e Cantina Maculan, il team di comunicazione guidato da Davide Cini e della sua agenzia Tratti e la partecipazione dell’artista Maurizio Trentin, il vino Santalucia è risultato vincitore della stella Mediastars per il miglior packaging 2020.



La sapienza antica di una cantina fra le maggiori del Veneto unita all’eccellenza scientifica e ad un’immagine accattivante, in oltre 10 anni ha saputo dare i suoi frutti: oltre 350.000 euro sono stati destinati ai laboratori veneziani di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus grazie ai proventi ricavati da 300 bottiglie donate ogni anno dalla Cantina Maculan e sapientemente selezionate da una commissione speciale. Tale commissione vanta infatti membri di spicco ed è presieduta dal Governatore della Regione Veneto in carica, ma al suo interno vi sono anche rappresentanti della società civile e uomini di scienza, tra cui medici e volontari. Un insieme eterogeneo di competenze e conoscenze che ogni anno dà vita al progetto Santalucia, grazie al quale i ricercatori hanno potuto mettere a punto nuove tecniche per la cura delle malattie oculari che si ripercuotono, ogni anno, in quasi la metà dei pazienti italiani che necessitano di un trapianto di cornea.



Per ogni edizione vengono studiati una confezione e un’etichetta d’autore ed un packaging capaci di rispecchiare l’anima del progetto, per questo viene dato ampio spazio ad artisti e pittori del territorio veneto, i quali sono chiamati alla realizzazione di un’opera d’arte simbolica.

Per l’edizione 2018, grazie alla collaborazione tra Fondazione Banca degli occhi e il Club Rotary Venezia Mestre Torre, il progetto ha coinvolto l’artista veneziano Maurizio Trentin, che ha creato appositamente per il progetto Santalucia la sua tela “L’occhio e il vino”, quasi subito convertito in “Occhio di…vino”, il cui titolo già racconta gli elementi centrali di quest’opera. Tratti, agenzia creativa di Mestre (VE) dalla oltre ventennale esperienza nel campo della comunicazione, ha preso l’opera di Trentin ed ha vestito la bottiglia creando una confezione ad hoc. Sono stati così realizzati un’etichetta d’impatto capace di narrare il progetto solidale ed un packaging vincente.



Il design del vino Santalucia è stato presentato alla XXIV edizione del concorso Mediastars, premio tecnico della pubblicità italiana, aggiudicandosi non solo l’ambita stella, ma arrivando al primo posto nella categoria no profit.

Si tratta di un premio vinto grazie all’unione di più persone, teste e sentimenti, le quali, mettendo insieme le proprie professionalità e specificità, hanno dato vita ad una combinazione vincente per sostenere la ricerca.



Contatti Tratti e Linkness:

Jessica Zanette, Ufficio Stampa _ jessica@linkness.com_ T. 041.916757 int. 232_ 393.8273896

Giada Bastianel, Responsabile Marketing_ giada@linikness.com _T. 041.916757 int. 211_ 335.7803445



Contatti Fbov:

Enrico Vidale, Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne - Tel. 041.9656440 – 340.0631938

Maria Paola Scaramuzza, Rapporti con la Stampa - Tel. 041.9656442 – 338.3687075