Il volontariato nell'emergenza Covid, il concorso “Comunicare la Gratuità” premia la storia più bella

Al via la quarta edizione del concorso giornalistico nazionale. Premiazione il 5 dicembre a Firenze nel corso dell’evento “All’origine della gratuità”

L'emergenza Covid-19 vissuta dai volontari, la pandemia raccontata attraverso il lavoro di persone comuni che si dedicano agli altri. Le loro storie e chi le ha raccolte sono al centro del premio giornalistico nazionale “Comunicare la gratuità”. La quarta edizione sarà speciale, dedicata interamente ai giornalisti che hanno saputo raccontare al meglio il ruolo del volontariato nell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, facendo luce su chi si è adoperato solo per dare sollievo e supporto, senza chiedere nulla in cambio.



Il concorso nazionale vuole promuovere e valorizzare il lavoro dei giornalisti impegnati a raccontare l'attualità e il mondo del volontariato. E’ sostenuto dal Cesvot e promosso dall'associazione di volontariato Vol.To.Net - Rete Volontariato Toscana. La premiazione è in programma il prossimo 5 dicembre a Firenze, a Palazzo Vecchio, in occasione della nuova edizione della manifestazione “All'Origine della Gratuità”, organizzata da Vol.To.Net - Rete Volontariato Toscana insieme alla Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze e la Compagnia delle Opere Sociali, con la collaborazione del Cesvot e il sostegno della Fondazione CR Firenze. “All’origine della gratuità” è un appuntamento atteso per tutto il Terzo Settore, un'occasione per raccontare il mondo del volontariato e dare spazio ai suoi protagonisti, per confrontarsi e raccogliere le testimonianze di chi ogni giorno lavora per offrire un aiuto all’altro.



“Vogliamo dare il giusto spazio al volontariato in questa pandemia e a chi ha saputo raccontarlo, con sensibilità e puntualità - dichiara Luigi Paccosi, Presidente di Vol.To.Net - Rete Volontariato Toscana - La situazione in cui viviamo ci ha imposto uno sforzo eccezionale e il lavoro dei volontari è stato straordinario perché fatto da persone comuni che si sono donate all’altro, a chi era più fragile. Con questo premio, vogliamo premiare le loro storie e il giornalista che meglio ha saputo cogliere le sfumature che compongono questo mondo fatto di uomini e donne speciali. Siamo arrivati alla quarta edizione e la partecipazione al concorso e il coinvolgimento delle associazioni è sempre in crescita, un bel segnale soprattutto in questo momento”.



Al vincitore andrà un premio in denaro di mille euro (al lordo di oneri fiscali). Possono partecipare i giornalisti, senza limiti di età, che abbiano pubblicato o trasmesso articoli o servizi che comunichino al meglio la gratuità, sia a mezzo stampa, web, radio o tv, nel periodo compreso tra il 1 novembre 2019 e il 1 novembre 2020. I lavori, uno per ogni giornalista, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 6 novembre 2020, pena esclusione dal concorso. Gli elaborati dovranno essere inviati via mail all'indirizzo comunicarelagratuita@gmail.com



4° PREMIO GIORNALISTICO NAZIONALE



“Comunicare la gratuità”



Il concorso nazionale nasce con lo scopo di valorizzare e promuovere il lavoro dei giornalisti impegnati a raccontare l’attualità. Qui a seguire il regolamento del concorso.



Art. 1 – Oggetto del concorso



Il premio verrà assegnato all’articolo o all’inchiesta, in lingua italiana, pubblicato su carta stampata, sul web – su testate on line regolarmente registrate – o a servizi trasmessi in televisione o in radio i cui argomenti siano il “sociale”, la “solidarietà” e il “volontariato” nel contesto dell’emergenza sanitaria Covid-19. I lavori devono essere pubblicati o trasmessi nel periodo compreso tra il 1 novembre 2019 e il 1 novembre 2020. Ogni giornalista potrà presentare un solo lavoro. Il riconoscimento verrà assegnato al giornalista che meglio avrà comunicato una storia che racconti il mondo del volontariato nell’emergenza sanitaria



Art.2 – Requisiti per partecipare



Possono partecipare tutti i giornalisti iscritti all’Albo dei Professionisti o dei Pubblicisti, free lance e praticanti, senza limiti di età.



Art.3 – Modalità e termini di consegna



I lavori dovranno essere consegnati entro e non oltre il 6 novembre 2020, pena esclusione dal concorso.



Gli elaborati dovranno essere inviati via mail all’indirizzo comunicarelagratuita@gmail.com. Il candidato dovrà allegare anche un suo curriculum vitae, copia di un documento di identità valido e liberatoria al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.14 del D.Lgs 196/2003.



La partecipazione è individuale e gratuita. Sono esclusi dalla partecipazione i giornalisti coinvolti nell’organizzazione.



art.4 Premio



Al giornalista vincitore verrà corrisposta la somma di 1.000 (mille) euro, in un’unica soluzione. Le modalità di premiazione verranno comunicate successivamente.



NOTE: l’importo indicato è al lordo di oneri fiscali e contributivi.



art.5 Valutazione



Gli elaborati verranno valutati da una giuria. Il loro giudizio sarà motivato e incontestabile presso ogni sede.



art.6



Con la sua partecipazione, il giornalista autorizza l’organizzazione a riprodurre e diffondere le opere inviate, siano essi testi, video o immagini, senza niente pretendere. Sarà cura dell’organizzazione citare l’autore.



art.7



Ogni giornalista sarà personalmente responsabile dei contenuti inviati e ne garantisce l’autenticità e la veridicità. Sarà cura del partecipante ottenere tutte le autorizzazioni, diritti e copyright sul materiale presentato. Con la partecipazione al premio si accetta il presente regolamento e si declina l’organizzazione da qualsiasi responsabilità. Partecipando, il giornalista dà il pieno consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lsg 196/2003 e GDPR UE 679/2016 nei limiti e per la finalità del concorso.