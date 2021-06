illycaffè apre a Trieste un nuovo punto vendita

La caffetteria è situata nel cuore della città, all’interno dello storico Palazzo Berlam e affacciato sul Canal Grande

illycaffè apre oggi il secondo punto vendita a gestione diretta nella sua città natale, Trieste. Dopo un primo punto vendita inaugurato nel 2011, l’azienda apre al pubblico le porte del bar illy.

Una caffetteria situata nel centro della città, che si sviluppa su 305 metri quadrati articolati fra il piano terra dello storico Palazzo Berlam e il dehors che si affaccia sul Canal Grande e sulle Rive cittadine.



Gli elementi iconici dell’identità illy si fondono con quelli storici del locale, sapientemente recuperati per riconsegnare alla città un momento importante del suo passato, valorizzato in chiave contemporanea.

Il concept del bar rispecchia i valori del marchio illy - Good, Goodness e Beauty – che si svelano attraverso l’eleganza del design, il richiamo all’arte e alla bellezza del mosaico raffigurante il primo marchio illy disegnato nel 1934 dal grafico Xanti Schawinsky, lo chandellier di tazzine firmate dai grandi maestri dell’arte contemporanea, oltre che con la grande attenzione al mondo del caffè che si respira in tutto il locale. A questi elementi si aggiunge il recupero dei tratti decò degli arredi d’epoca del bar storico già presente nel palazzo Berlam, come l’arco retrobancone ligneo con inglesina, i vetri decorati e il mosaico a specchio, il bancone e le boiserie in legno con maioliche decorate a mano nella seconda metà degli Anni Venti.

Il recupero e l’integrazione degli arredi è stata possibile grazie ad un’accurata ricerca sui materiali realizzata in collaborazione con Generali in un progetto condiviso con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, avvalendosi anche di competenze artigianali altamente specializzate, per la realizzazione di un concept unico.



“Sono particolarmente orgoglioso dell’apertura di questo caffè illy – racconta Massimiliano Pogliani, Amministratore Delegato di illycaffè – la seconda in Italia dopo l’ultimo lockdown. Trieste, è la città che ha dato i natali all’azienda, alla quale siamo lieti di restituire, anche grazie alla collaborazione con Generali, un locale di valenza storica che la celebra e valorizza. E lo facciamo in un momento in cui la gente sta tornando ad uscire e a frequentare bar e ristoranti, trasmettendo un segnale di positività e di ritrovata voglia di socialità, confermando a tutto il mondo dei pubblici esercizi che questo è davvero il momento di ripartire”.



Il nuovo caffè illy propone un’offerta ricca e diversificata studiata per ogni momento della giornata: dalle prime ore del mattino è possibile degustare l’aroma dell’unico blend illy, nelle tostature Classico, Intenso e Forte, e la piccola pasticceria, nella pausa pranzo è disponibile un’originale proposta di variegate insalate, focacce gourmet e primi piatti, alla sera il dehors è lo spazio ideale per rilassarsi con un’offerta di cocktail per l’aperitivo. All’interno del locale sarà anche possibile degustare in esclusiva alcune proposte fruibili solo nei concept retail illy, come i caffè Arabica finalisti dell‘ultima edizione dell’Ernesto Illy International Coffee Award o le più recenti ricette stagionali.



L’ampio dehors è fruibile per consumazioni comodamente servite al tavolo ed è lo spazio ideale nel quale organizzare eventi speciali, non appena la situazione legata alla pandemia lo consentirà.





Indirizzo e orari di apertura:

illy Ponterosso

Via Gioachino Rossini, 2 - Trieste

Giorni di apertura: da lunedì a domenica

Orario: 7.30 – 23.00



illycaffè è un’azienda familiare italiana fondata a Trieste nel 1933, che da sempre si prefigge la missione di offrire il miglior caffè al mondo. Produce un unico blend 100% Arabica, combinando 9 delle migliori qualità al mondo secondo illycaffè. Ogni giorno vengono gustate 8 milioni di tazzine di caffè illy in oltre 140 Paesi, nei bar, ristoranti e alberghi, nei caffè e negozi monomarca, a casa. Grazie alle sue innovazioni, contribuisce all’avanzamento tecnologico nel mondo del caffè. Con la creazione in Brasile, nel 1991, del “Premio Ernesto Illy de qualidade sustentavel do cafè para espresso”, illy ha contribuito alla condivisione del know-how e al riconoscimento ai produttori di un premium price per la migliore qualità secondo illycaffè. Dal 2016 attraverso il premio “Ernesto Illy International Coffee Award” l’azienda celebra i coltivatori di caffè al mondo che secondo illy hanno prodotto il miglior lotto di caffè sostenibile. Dal 2013, l’azienda è regolarmente inserita nella lista delle World Most Ethical Companies. Nel 2019 illy ha rafforzato il proprio impegno a perseguire un modello di business sostenibile, che integra gli interessi delle persone e dell’ambiente, adottando lo status di Società Benefit e inserendo questo impegno all’interno del proprio statuto. Nel 2021 illy è stata la prima azienda italiana del caffè ad avere ottenuto la certificazione internazionale B Corp grazie al suo impegno a rispettare i più alti standard di performance sociale e ambientale. Con l'obiettivo di diffonderne la cultura a tutti i livelli, offrire una preparazione completa e pratica a coltivatori, baristi e amanti del caffè, l’azienda ha fondato la sua Università del Caffè. Tutto ciò che è ‘made in illy’ viene arricchito di bellezza e arte, valori fondanti del marchio a cominciare dal logo, disegnato dall’artista James Rosenquist, fino alle tazzine che compongono la illy Art Collection, decorate da oltre 100 artisti internazionali. Nel 2020 l'azienda ha impiegato 1291 persone e ha un fatturato consolidato pari a €446,5 milioni. Gli store e i negozi monomarca illy nel mondo sono circa 261 in più di 40 Paesi. Nel 2021 Rhone Capital è entrato nel capitale di illycaffè con una quota di minoranza per accompagnare l’azienda nella sua crescita internazionale.