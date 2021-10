illycaffè presenta la speciale illy Art Collection firmata da Ron Arad dedicata alla 53.a edizione della Barcolana

Come da tradizione, in occasione della 53.a edizione di Barcolana, l’iconica tazzina creata nel 1991 per illy da Matteo Thun, diventa la tela da personalizzare per i più importanti artisti contemporanei.

Per l’edizione di quest’anno illycaffè ha scelto l’artista e designer di origine israeliana, Ron Arad, presente nelle più grandi collezioni del mondo, dal Centre Georges Pompidou di Parigi, al Metropolitan Museum of Art di New York, fino al Victoria & Albert Museum di Londra, che si è ispirato al motto della 53.a edizione di Barcolana, “Le Nuove Rotte” per creare la sua personale interpretazione dell’iconica tazzina.



Nasce così la nuova illy Art Collection Barcolana dallo stile minimale, in cui linee essenziali e sinuose danno vita all’essenza della regata stessa: il mare, le barche e la vela. Nella tazzina realizzata da Ron Arad la navigazione assume nuove forme, grazie anche alla scelta di utilizzare un particolare pennello capace di riprodurre in digitale le tecniche pittoriche tradizionali. Attraverso linee, colori e immagini che rievocano le carte e le mappe nautiche, siamo invitati a intraprendere un viaggio lungo nuove e inesplorate rotte.



“In questa illy Art Collection Ron Arad consegna alla nostra tazzina lo spirito di libertà e novità insito nella 53.a edizione della Barcolana. Siamo orgogliosi di rinnovare il sodalizio con quello che è l’evento simbolo della città di Trieste, dedicandogli questa nuova illy Art Collection che ci invita a non avere paura delle sfide che ci attendono e ci invoglia a intraprendere nuove rotte su mari azzurri e cieli tersi. Un messaggio di fiducia e speranza che siamo lieti di offrire a tutti con una tazzina di buon caffè” afferma Massimiliano Pogliani, Amministratore Delegato di illycaffè.

La tazzina illy Art Collection di Ron Arad sarà disponibile a partire dal 1° ottobre al prezzo consigliato di 25 euro, nei punti vendita monomarca (illy Caffè e illy Shop) e nell’ e-shop www.illy.com.



illy Art Collection

Le illy Art Collection nascono nel 1992 da un’idea di Francesco Illy: sono tazzine d’autore numerate e firmate da oltre 100 artisti di fama internazionale. Grandi maestri come Marina Abramovic, Michelangelo Pistoletto, Louis Bourgeois, Mark Quinn… e giovani talenti creativi. Un oggetto quotidiano, come la tazzina bianca disegnata da Matteo Thun, si trasforma in una vera e propria tela sulla quale i protagonisti dell’arte contemporanea continuano a lasciarsi ispirare, rendendo il gesto di bere un espresso un’esperienza che coinvolge i sensi e la mente.



Ron Arad

Ron Arad, architetto e designer, è nato a Tel Aviv nel 1951. È uno dei fondatori dello studio di design One Off nel 1981 e, nel 1989, insieme a Caroline Thorman, fonda lo studio di architettura e design Ron Arad Associates. Ricopre attualmente l’incarico di professore di Product Design al Royal College of Art di Londra. Il nome di Ron Arad è sinonimo di costante sperimentazione con i materiali e radicale rielaborazione concettuale di forme e strutture per arredamento che lo hanno reso protagonista del design contemporaneo. L’attività dello studio è concentrata essenzialmente su pezzi in edizione limitata. I suoi lavori sono stati esposti nei musei e in gallerie d'arte importanti. Molti di essi fanno parte di famose collezioni come quelle del Centre Georges Pompidou di Parigi, del Metropolitan Museum of Art di New York, del Victoria & Albert Museum di Londra e del Vera Design Museum in Germania.



illycaffè è un’azienda familiare italiana fondata a Trieste nel 1933, che da sempre si prefigge la missione di offrire il miglior caffè al mondo. Produce un unico blend 100% Arabica, combinando 9 delle migliori qualità al mondo secondo illycaffè. Ogni giorno vengono gustate 8 milioni di tazzine di caffè illy in oltre 140 Paesi, nei migliori bar, ristoranti e alberghi, nei caffè e negozi monomarca, a casa. Grazie alle sue innovazioni, contribuisce all’avanzamento tecnologico nel mondo del caffè. Con la creazione in Brasile, nel 1991, del “Premio Ernesto Illy per il caffè espresso di qualità”, illy ha contribuito alla condivisione del know-how e al riconoscimento ai produttori di un premium price per la migliore qualità secondo illycaffè. Dal 2017 attraverso il premio “Ernesto Illy International Coffee Award” l’azienda celebra i coltivatori di caffè al mondo che secondo illy hanno prodotto il miglior lotto di caffè sostenibile. Dal 2013, l’azienda è regolarmente inserita nella lista delle World Most Ethical Companies. Nel 2019 illy ha rafforzato il proprio impegno a perseguire un modello di business sostenibile, che integra gli interessi delle persone e dell’ambiente, adottando lo status di Società Benefit e inserendo questo impegno all’interno del proprio statuto. Nel 2021 illy è stata la prima azienda italiana del caffè ad avere ottenuto la certificazione internazionale B Corp grazie al suo impegno a rispettare i più alti standard di performance sociale e ambientale. Con l'obiettivo di diffonderne la cultura a tutti i livelli, offrire una preparazione completa e pratica a coltivatori, baristi e amanti del caffè, l’azienda ha fondato la sua Università del Caffè. Tutto ciò che è ‘made in illy’ viene arricchito di bellezza e arte, valori fondanti del marchio a cominciare dal logo, disegnato dall’artista James Rosenquist, fino alle tazzine che compongono la illy Art Collection, decorate da oltre 100 artisti internazionali. Nel 2020 l'azienda ha impiegato 1291 persone e ha un fatturato consolidato pari a € 446,5 milioni. Gli store e i negozi monomarca illy nel mondo sono 261 in più di 40 Paesi. Nel 2021 Rhone Capital è entrato nel capitale di illycaffè con una quota di minoranza per accompagnare l’azienda nella sua crescita internazionale.