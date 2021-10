Immatricolazioni auto: Buoni risultati nel 2021 per il gruppo Volkswagen con Audi, Seat Skoda. Cresce il noleggio a lungo termine

Immatricolazioni auto - Nel primo semestre del 2021 , in Europa, è stato il Gruppo Volkswagen a vendere più auto, aggiudicandosi il primo posto della Top 5, con 1.900.940 immatricolazioni dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. Un successo ripartito tra tutte le case costruttrici del gruppo. Audi, Seat, Skoda e Volkswagen. Numeri importanti anche in Italia, grazie anche alla diffusione del noleggio operativo a lungo termine

Importante segnale di ripresa nel settore del noleggio auto a lungo termine. Infatti si è registrata una impennata delle immatricolazioni di noleggio, veicoli trasporto persone (passenger cars) a giugno rispetto allo stesso mese del 2020, sia in ambito lungo termine (+34,55%) sia nel comparto del breve termine (+102,98%) – Importante crescita a Firenze e in Toscana



Questi risultati contribuiscono a riportare in positivo i dati cumulativi del primo semestre nel confronto con l’anno scorso, anche se rispetto al 2019 la performance del rent rimane in negativo. A giugno il noleggio a lungo termine ha immatricolato 28.827 Passenger Cars (7.402 in più rispetto al giugno precedente). (Elaborazione Dataforce su fonte Ministero Infrastrutture e Trasporti e ACI)



La Volkswagen domina le classifiche di vendita europee e italiane con la Golf 8



Il settore dell’auto è sicuramente uno di quelli che ha subito perdite più alte per

la crisi economica legata alla pandemia. Alcuni marchi e modelli hanno superato meglio di altri il crollo delle vendite. Questo sia per l’appeal verso i potenziali clienti e agli incentivi dei vari governi, delle case costruttrici e delle varie concessionarie. Nel dettaglio, con 312.000 consegne Volkswagen Golf, giunta alla sua ottava edizione, è risultata essere l’auto più venduta in Europa nonché la berlina compatta più venduta in Italia. In Italia una parte importante delle immatricolazioni sono state fatte con la formula del noleggio a lungo termine.



Cos’è il noleggio a lungo termine – soluzione ideale per privati e aziende



Una soluzione all inclusive: Una formula, il noleggio a lungo termine, sempre

più utilizzata che consente di una nuova autovettura (veicolo commerciale, allestito, ….. ), scegliendo marca e modello, allestimento ed equipaggiamento, secondo le proprie esigenze e i gusti. Senza dover sostenere il costo d’acquisto immediato, con conseguente riduzione di liquidità, e tutti gli oneri economici e burocratici legati all’acquisto.



Una formula, il noleggio a lungo termine, che si rivolge alle aziende, ai liberi professionisti, ma anche ai privati e alle Pubbliche Amministrazioni. Prevede il noleggio e l’uso da un singolo veicolo a una flotta auto (quindi da un singolo veicolo fino alla quantità necessaria), per un periodo da un minimo di 24 mesi a un massimo di 60. Sarà possibile anticipare una cifra iniziale oppure optare per il classico canone mensile di noleggio senza anticipo.



Un servizio integrato da interessanti vantaggi per il cliente: dal servizio di vettura sostitutiva alla copertura di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dal soccorso stradale alla sostituzione e manutenzione degli pneumatici (compresi eventualmente anche i pneumatici invernali). La copertura assicurativa rca e altre garanzie (incendio, furto e eventuale kasko, atti vandalici e …) sono sempre comprese.



Come funziona il noleggio a lungo termine



Semplicemente un contratto: in base al quale viene concessa in locazione una autovettura a un automobilista (un privato, una partita iva o una azienda). In cambio quest’ultimo si impegna, per la durata contrattuale – da 24 a 60 mesi -, a corrispondere mensilmente il canone di locazione pattuito, comprensivo, come accennato, di una serie di servizi oltre che dell’uso dell’auto.



Si tratta di una soluzione sicuramente vantaggiosa e comoda, sia per le aziende e partite IVA che, sempre più spesso, per i privati. Il motivo è semplice: oltre ad un costo tutto compreso predeterminato (in pratica manca soltanto il carburante) non sarà più necessario ricordare le varie scadenze amministrative. Bollo e assicurazione sono infatti incluse nel canone mensile.



Quando poi il contratto di noleggio a lungo termine sarà giunto al termine si procederà alla restituzione della vettura. Concordando il alternativa il riscatto o stipulare un nuovo contratto di noleggio a lungo termine. magari per un veicolo appena uscito sul mercato.



Parleremo presto delle migliori offerte di noleggio a lungo termine per la Volkswagen Golf 8 in Toscana e Firenze. Presentate da agenzie specializzate in noleggio auto a lungo termine e concessionarie auto, con molte proposte per la Golf 8 e altri modelli della Volkswagen



Le auto più vendute in Italia nel 2021



Le auto piu' vendute in Italia nel 2021: l’elenco completo, elaborati con i dati forniti da UNRAE, con il totale delle immatricolazioni avvenute tra gennaio e agosto 2021. Nei primi 10 posti ci sono ben sei modelli Stellantis: Fiat Panda, Fiat 500, Lancia Ypsilon, Fiat 500X, Jeep Renegade e Citroen C3. Toyota Yaris si inserisce brillantemente al quarto posto e Ford Puma al settimo.



n. MARCA MODELLO Totale 2021 - gennaio agosto

1 FIAT PANDA 78.259

2 FIAT 500 33.169

3 LANCIA YPSILON 32.353

4 TOYOTA YARIS 27.949

5 FIAT 500X 27.155

6 JEEP RENEGADE 26.572

7 FORD PUMA 24.423

8 CITROEN C3 22.876

9 VOLKSWAGEN T-ROC 21.158

10 DACIA SANDERO 20.399

11 JEEP COMPASS 20.205

12 OPEL CORSA 20.172

13 RENAULT CAPTUR 19.280

14 PEUGEOT 2008 19.234

15 RENAULT CLIO 18.384

16 PEUGEOT 208 17.981

17 VOLKSWAGEN T-CROSS 17.232

18 DACIA DUSTER 17.076

19 PEUGEOT 3008 15.794

20 VOLKSWAGEN POLO 14.280

21 VOLKSWAGEN TIGUAN 13.511

22 FIAT 500L 12.969

23 FIAT TIPO 12.924

24 FORD FIESTA 12.227

25 VOLKSWAGEN GOLF 11.627

26 TOYOTA AYGO 11.250

27 CITROEN C3 AIRCROSS 11.158

28 SUZUKI IGNIS 10.728

29 OPEL CROSSLAND X 10.639

30 AUDI Q3 10.412

31 HYUNDAI TUCSON 10.412

32 FORD KUGA 9.969

33 SUZUKI SWIFT 9.893

34 BMW X1 9.274

35 HYUNDAI I10 9.104

36 KIA PICANTO 9.068

37 BMW SERIE 1 9.041

38 VOLVO XC40 8.979

39 TOYOTA C-HR 8.839

40 AUDI A3 8.404

41 MERCEDES CLASSE A 8.227

42 NISSAN QASHQAI 7.501

43 CITROEN C1 7.100

44 VOLKSWAGEN UP! 7.058

45 KIA SPORTAGE 6.944

46 FORD ECOSPORT 6.824

47 MINI COUNTRYMAN 6.664

48 SEAT ARONA 6.597

49 SKODA KAMIQ 6.280

50 TOYOTA RAV4 6.012