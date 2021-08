Immersi nella natura nel Glamping sostenibile che galleggia sui Laghi Nabi

Nella prima Oasi Naturale della Campania sospesi su eleganti tende e lodge per vivere esperienze uniche: barca a vela, wakeboard, yoga su SUP, massaggi in acqua, voli in mongolfiera.

Gli alberi si specchiano sulle acque dei laghi, facendo capolino tra i colori vividi del cielo, mentre paesaggi luminosi si stagliano verso l’orizzonte, creando una sinfonia per i sensi. Si è totalmente immersi nella natura ai Laghi Nabi, la prima Oasi Naturale della Campania, nata dalla rigenerazione ambientale di ex cave di sabbia in stato di abbandono sul Litorale Domizio (CE). Un luogo “isolato dal mondo”, un esempio di turismo sostenibile, perché completamente parte dell’ambiente naturale, dove vivere benessere e avventure all’aria aperta.



La meraviglia comincia al Nabi Resort & Glamping, con l’originale esperienza di dormire nelle eleganti tende galleggianti o a bordo lago, dotate di tutti i comfort, oppure negli esclusivi Lodge sospesi sull’acqua e muniti di vasca idromassaggio esterna, per sognare sotto le stelle. Ventisei alloggi che coniugano la libertà del campeggio con i servizi e il lusso dell’hotel, fra cui non mancano bellissime Suite vista lago e vista giardino con Jacuzzi.

Per il soggiorno, si possono scegliere anche le suite vista lago o i lodge a bordo lago sorretti da palafitte in legno, con patio esterno e passeggio privato, del Nabi Plana Resort, che consente diverse soluzioni tra cui le camere standard a bordo piscina, per un totale di 38 alloggi.



Nelle tende e luxury lodge si può fare colazione “in camera” a base di prodotti del territorio campano e poi esplorare le infinite possibilità di Laghi Nabi, che spazia su 50 ettari di un’area naturale tutta da vivere. Gli amanti degli animali partecipano a passeggiate a cavallo oppure si dedicano al birdwatching, osservando le tante specie di uccelli che vivono in quest’oasi protetta, e che si possono scorgere anche passeggiando in bici. A Laghi Nabi c’è infatti la pista ciclabile a luminescenza naturale più lunga d’Europa, dove pedalare di giorno e di notte, quando i giochi di luce, catturata dal sole durante le ore diurne, regalano scenari magici lungo le acque scintillanti dei laghi.

Gli appassionati di sport acquatici trovano, invece, un universo di attività da sperimentare: possono andare a vela o impararne i segreti grazie ai corsi organizzati da insegnanti professionisti, vivere l’emozione del wakeboard (mix tra snowboard e sci d’acqua) trainati sull’acqua da una fune, rilassarsi sul kayak o sul pedalò. E poi prendere il sole sulla spiaggia di ponente e sulla nuova spiaggia levante, che apre il 15 maggio 2021 e prende il nome dal vento. Qui si potranno praticare anche corsi o escursioni in barca a vela. E poi in estate, le lezioni di yoga su tavola SUP sospesi sulle acque, con l’aiuto di un’istruttrice certificata, mentre il tramonto decora d’incanto i Laghi Nabi oppure le sfumature dell’alba danno il via ad un nuovo giorno.

Nell’area anfiteatro, inoltre, c’è una novità: una piscina in cui nuotare sotto il cielo d’estate. Ma non è l’unica nuova della stagione estiva 2021. Infatti, Laghi Nabi ha ampliato anche la sua area wellness, la Nabi Water Spa, con una grande Wellness Pool: una piscina a sfioro su lago, riscaldata, con getti d'acqua cervicali e soft walk.

Inoltre, ad inizio giugno aprirà al pubblico un’innovativa Massage Tent su spiaggia. Si tratta di una tenda di 40 mq in cui dedicarsi a trattamenti benessere e massaggi, con uno spazio open air in cui praticare yoga e meditazione a stretto contatto con la natura. Tra gli esclusivi trattamenti, anche i water massage, massaggi eseguiti direttamente nell’acqua.

L'ingresso nell’area wellness prevede anche un trattamento benessere della durata di 10 minuti al costo di 30 euro a persona dalle 10:00 alle 18:00 e sarà accessibile anche in fascia serale, dalle 19:00 alle 23:00, sempre al costo di 30 euro a persona con welcome drink.



Sono tante e particolari le esperienze possibili in questa Oasi Naturale, che si potrà ammirare anche dall’alto a bordo di una mongolfiera. Da giugno 2021, infatti, si potrà volare sui Laghi Nabi fino a 40 metri di altezza, per scorgere dal cielo il Golfo di Napoli, le isole e lo splendido paesaggio costiero.

Anche la cucina è un’esperienza unica vista lago. Il Nabi Restaurant, con tavoli all’aperto, propone piatti mediterranei, in un connubio tra sapori della tradizione campana e continua ricerca dell’innovazione. Ed è sempre disponibile il servizio in camera per momenti intimi, come una cena di coppia sul pontile della tenda o lodge sospeso sulle acque, a lume di candela.

Per l’aperitivo o per una pausa dolce e salata c’è il Fruit & Cocktail Bar, a bordo piscina.



Il soggiorno al Nabi Resort & Glamping è a partire da 220 euro a notte, per 2 persone.



Per informazioni: Laghi Nabi

Litorale Domizio (CE)

Tel: 0823764044

E-mail: info@laghinabi.it

Sito web: www.laghinabi.it

FB: https://www.facebook.com/laghinabi/