Imparare a cucinare tra i vigneti di Mosnel

Nell’azienda franciacortina iniziano i corsi di cucina, da luglio fino a settembre, assieme alla talentuosa e dinamica Chef Francesca Marsetti

Immersi tra i vigneti di Mosnel a Carmignone (Brescia), nel cuore della Franciacorta, si possono scoprire storie di cibo e di vino, imparando a destreggiarsi con ricette d’autore. L’occasione sono i corsi di cucina che l’Azienda organizza dall’8 luglio al 30 settembre con insegnante d’eccezione la Chef Francesca Marsetti, bergamasca ma franciacortina di adozione, volto noto della televisione anche per la collaborazione con la trasmissione È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici su Rai 1. Appassionata di cucina della tradizione e curiosa dei gusti del mondo, la chef propone piatti creativi nei sapori, ma radicati alle origini, che sarà possibile imparare cucinando, ascoltando e degustando. Saranno infatti incontri dall’approccio dinamico: ricette originali, con materie prime semplici e spiegate con consigli pratici, che le rendono facili da replicare.



La convivialità e il divertimento saranno gli ingredienti alla base di ogni preparazione, in un’atmosfera rilassante e coinvolgente, dove mettersi alla prova con golosi percorsi, scegliendo tra i più tradizionali o più etnici. Si inizierà giovedì 8 luglio con ricette ispirate al Paese del Sol Levante: Sushi… what else? dove la chef guiderà i partecipanti nella preparazione degli Uramaky Roll Salmone e Avocado, Uramaky Roll con Asparagi, Philadelphia e salsa teriyaki, Carpaccio Di Capesante in salsa To Ponzù e Gelato al Tea Matcha. Martedì 13 luglio il tema del corso sarà Una chef tra le Vigne, martedì 27 luglio Pentole e Bollicine, giovedì 5 agosto Trip to Mexico, giovedì 23 settembre Ricette in cantina, per concludere giovedì 30 settembre ritornando in Oriente con Trip to Thailand.



Tutti i corsi si svolgeranno da Mosnel dalle 10.00 alle 14.00 e includeranno la lezione dimostrativa di circa 3 ore nella cucina professionale dell’Azienda, alla quale seguirà un light lunch con vista sui vigneti, degustando i piatti preparati in abbinamento al Franciacorta Brut DOCG Mosnel. Gli incontri sono organizzati con la collaborazione di Reveal Franciacorta – the Blissful Destination ed è possibile partecipare scrivendo a quellicheilvino@mosnel.com o info@revealfranciacorta.com. Il prezzo a persona per singolo appuntamento è di 125 € e la cancellazione con rimborso è valida fino a 72 ore prima dell’evento. I corsi verranno attivati con un minimo di 4 partecipanti, mentre il numero massimo è di 10 persone, per garantire a tutti di essere seguiti con la massima cura.

In ottemperanza con le Normative Nazionali, sono state messe a punto le misure atte a garantire il distanziamento sociale e la prevenzione del contagio all'interno degli spazi.