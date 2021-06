Un incontro per rendere più visibile il fenomeno degli adolescenti in difficoltà e a rischio di devianza e fare un punto sulle possibili soluzioni per affrontarlo

Gentilissime, Gentilissimi,



con piacere rinnoviamo l'invito all'evento virtuale "Impossibili o Invisibili?", di giovedì 10 giugno, alle ore 12.00, organizzato dalla Cooperativa Sociale Arimo per rendere più visibile il fenomeno degli adolescenti in difficoltà e a rischio di devianza e fare un punto sulle possibili soluzioni per affrontarlo.



Dal 2003 la Cooperativa Sociale Arimo aiuta a riscrivere i destini di ragazzi e ragazze, italiani e stranieri, in difficoltà, accogliendo e accompagnando verso l’autonomia minori a rischio di devianza, minori allontanati dal nucleo famigliare, minori stranieri non accompagnati, minori sottoposti a misure penali. Storie difficili, spesso considerate impossibili da reindirizzare, ma solo perché non sono viste nella loro interezza.



Per questo Arimo, Cooperativa Sociale che gestisce servizi e progetti educativi ed è spazio di pensiero e laboratorio di progettazione di risposte e strategie di intervento per contrastare il disagio minorile, fotografa il fenomeno in Italia presentando dati inediti e chiama a raccolta istituzioni e personalità di spicco nel panorama nazionale per gettare le basi di un nuovo futuro per gli adolescenti in difficoltà nel nostro Paese.



Intervengono:



Lamberto Bertolè, Presidente Cooperativa Sociale Arimo

Federico Capeci, CEO Kantar

Maria Carla Gatto, Presidente del Tribunale dei Minori di Milano

Laura Laera, Già Presidente del Tribunale dei Minori di Firenze e Commissario e già Vicepresidente Commissione Adozioni Internazionali

Joseph Moyersoen, Giurista, formatore, Già Presidente Associazione Internazionale Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, Giudice Onorario presso il Tribunale dei Minori di Genova

Roberto di Bella, Presidente del Tribunale dei Minori di Catania, promotore del progetto “Liberi di scegliere”

Francesca Perrini, Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile della Lombardia

Modera il giornalista Ferruccio de Bortoli.



Link per seguire l’evento:

https://www.facebook.com/binariof/posts/817971649112116

https://www.facebook.com/arimocooperativa