In aumento le iscrizioni al progetto “Metti in moto la mente”: per un invecchiamento davvero attivo della popolazione

SENIGALLIA – Sono in aumento le iscrizioni al “Metti in moto la mente” realizzato da U.S. Acli Marche, U.S. Acli provinciale Ancona ed Acli provinciali di Ancona realizzata col sostegno della Fondazione Cariverona.



L’iniziativa gratuita è riservato a persone over 60 residenti nel territorio dei comuni di Belvedere Ostrense, Corinaldo, Montecarotto, Ostra, Senigallia, Serra de’ Conti e Trecastelli.



“Gli obiettivi di questo progetto – dicono i promotori – sono molteplici, come quelli che esempio troviamo anche nella Legge Regionale numero 1 2019 ossia quella sulla promozione dell’invecchiamento attivo e della valorizzazione del ruolo delle persone anziane nella comunità, promuovendo la loro partecipazione alla vita familiare e sociale. Le attività proposte, inoltre, rappresentano un importante strumento per utilizzare in maniera corretta il tempo libero a disposizione in un periodo nel quale i cittadini vengono invitati ad uscire di casa il meno possibile".



Ogni martedì alle 21, sul gruppo facebook “U.S. ACLI MARCHE SCACCHI” (con visibilità garantita anche in altri orari) si svolgono lezioni on line di scacchi alle quali si può partecipare avendo un profilo facebook attivo.



Il corso è tenuto dai tecnici federali Dante Guglielmi e Marco Pelagalli.



Ma perché proprio gli scacchi?



Si tratta di un gioco storico e divertente che comunque permette di potenziare un ventaglio di funzioni cognitive coinvolte nel processo analitico ed esecutivo che si sviluppa durante una partita.



I benefici del giocare a scacchi sono stati al centro di vari studi e sono notevoli.



Giocare a scacchi, ad esempio, può aiutare ad incrementare il proprio quoziente intellettivo e aiuta mantenere in funzione il cervello.



Uno studio pubblicato sul The New England Journal of Medicine ha evidenziato che le persone sopra i 75 anni che si sono impegnate nell’allenamento cognitivo, con attività come gli scacchi, sono meno soggetti nello sviluppare una demenza rispetto ai propri coetanei che questa attività non l’hanno svolta. Giocare a scacchi fa incrementare la creatività, migliora e potenzia la memoria ed il grado di attenzione.



La seconda attività è invece “Allenamente” ed ha come finalità quella di tenere attiva la propria mente e migliorare la propria prontezza.



Si tratta di incontri con la dott.ssa Sabrina Monachesi (psicologa, psicoterapeuta, riabilitatrice neuropsicologica) che sono messi disposizione ogni lunedì e giovedì alle ore 21 (con visibilità anche in altri orari) sul gruppo facebook “U.S. ACLI SCACCHI”.



La preiscrizione alle iniziative del progetto è obbligatoria comunicando (o inviando tramite messaggio) i propri dati al numero 3442229927 (a cui si possono chiedere anche ulteriori informazioni).



Il programma completo delle attività del progetto “Metti in moto la mente”, che comprende anche altre iniziative che andranno avanti fino al mese di novembre 2021, sarà pubblicato sul sito www.usaclimarche.com