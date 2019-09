In Collio per ammirare i colori del foliage, gustare i sapori dell’autunno e dormire fra le vigne al Castello di Spessa Resort di Capriva del Friuli

Autunno al Castello di Spessa Golf & Wine Resort di Capriva del Friuli (Go)

Degustazioni, corsi di cucina, passeggiate, pedalate e tour in Vespa, swing fra i vigneti.



L’autunno è la stagione più accattivante per concedersi una breve vacanza nel Collio goriziano, terra di grandi vini e di buon vivere in Friuli Venezia Giulia. In questo periodo le sue dolci colline si infiammano delle mille sfumature – dal giallo al rosso acceso – delle viti che si preparano al riposo invernale dopo la vendemmia: è un foliage tutto italiano che ogni anno stupisce e lascia incantati. Il Castello di Spessa Resort di Capriva del Friuli (Go) invita a scoprirlo, a regalarsi una fuga dalla città per trovare benessere ed armonia a contatto con la natura, per assaporare vini e cibi di questa straordinaria terra di confine in cui si fondono tradizioni culinarie friulane, austriache e slave e per imparare i segreti di come cucinarli.



Camere fra le vigne e corsi di cucina



Al Castello di Spessa Resort gli ospiti dormono fra le vigne della tenuta di 28 ettari che lo circonda. Possono scegliere di alloggiare nelle suite del maniero o nell’ex rustico ai suoi piedi che ospita oggi la Tavernetta al Castello, delizioso albergo di charme, oppure nel Casale in collina dedicato al Digital Detox o negli appartamenti ricavati in un altro grande casale affacciato sul green del golf a 18 buche.



Nei due ristoranti del Resort (la raffinata Tavernetta al Castello e la più rustica Hosteria del Castello) arrivano in tavola i prodotti dell’autunno e i piatti che li interpretano: uva, zucca, oca, funghi, tartufo, oca, cacciagione sono i protagonisti di ricercati menu, tutti giocati fra tradizione e creatività. I segreti di questi piatti saranno svelati ai partecipanti dei Corsi di cucina che lo Chef Tonino Venica tiene su richiesta.



Visite e degustazioni nelle cantine medievali e nel bunker



Nelle cantine d’invecchiamento scavate sotto il Castello, le più antiche del Friuli, si organizzano visite guidate e degustazioni dei pregiati vini Doc che portano in etichetta l’effige del maniero, che ebbe fra i suoi illustri ospiti anche Giacomo Casanova. Molto scenografiche, custodiscono le barrique per l’invecchiamento dei vini e si trovano su due livelli: il primo è il più antico e risale al periodo medievale; il secondo, più sotto, a 18 metri di profondità, è ricavato da un bunker militare realizzato nel 1939 e ha una temperatura costante a 14°, ideale per la maturazione dei vini. Degustazioni sono organizzate anche nei saloni del castello e nel Wine Shop, aperto tutti i giorni della settimana, dove si possono acquistare anche eleganti Wine – GiftBox, personalizzabili con i vini preferiti. Volendo, le Wine – GiftBox possono anche essere ordinate telefonicamente o per mail, e spedite tramite corriere,



In bicicletta e in Vespa



Dal Castello di Spessa si snodano sentieri per facili e rilassanti passeggiate fra le colline. Il percorso più panoramico è il Sentiero delle Vigne Alte, che collega il castello con La Subida diCormòns e porta dritto nel cuore del Collio, con scorci panoramici. Ben segnalato, con punti di sosta, si snoda fra macchie dell’antico bosco e i vigneti: una corroborante passeggiata aerobica nel silenzio della natura, alla portata di tutti. Volendo, il sentiero può essere percorso anche a cavallo o in mountain bike. Per andare alla scoperta del Collio e dei dintorni, il Resort mette a disposizione dei suoi ospiti biciclette e Vespe griffate Giallo Collio.



Golf tra le vigne



Completamente tracciato fra i vigneti della tenuta – caratteristica unica in Friuli Venezia Giulia- è anche il bel percorso del Golf & Country Club Castello di Spessa, le cui 18 buche sono intitolate ai vini e ai distillati del Castello. Per i golfisti sono stati messi a punto vari pacchetti, fra cui “Golf & Wine” (pernottamento con prima colazione nel Casale in Collina, green fee a 18 buche, visita in cantina, degustazione guidata di 5 vini: prezzo € 130,00).



Pacchetti romantici o gourmet



Per l’autunno, il Resort propone vari pacchetti fra cui “Sulle tracce di Giacomo Casanova”, dedicato al famoso letterato ed avventuriero, che soggiornò a Spessa nel 1773, ospite dell’allora proprietario Conte Torriani. Gli ospiti pernottano in una Suite del castello dedicata a Giacomo Casanova, dove trovano al loro arrivo un omaggio. Dopo la ricca prima colazione a buffet nelle suggestive cucine antiche, la giornata trascorre nel relax, con una passeggiata letteraria nel parco dedicato a Casanova, punteggiato da tabelle in ferro battuto che ne riportano frasi e detti. Raffinatissima la cena, con menu dedicato a Casanova, al Ristorante la Tavernetta al Castello (€ 195,00 per persona). “Week-end Gran Gourmet” prevede invece 2 pernottamenti in camera matrimoniale alla Tavernetta al Castello, una cena al piccolo e raccolto Bistrot il Gusto di Casanova (all’interno del castello) con menu “Fra mare e terra” e una cena al Ristorante La Tavernetta al Castello con Gran Menu Degustazione, ambedue con abbinamento vini della Tenuta Castello di Spessa (€ 250,00 per persona).



Castello di Spessa Golf & Wine Resort

Via Spessa, 1 – Capriva del Friuli (GO)

Tel/Fax: + 39 0481.808124 – www.castellodispessa.it – info@castellodispessa.it