In HANGAR21 la prima edizione di “FINANCE GALA“

In programma il 4 novembre nell’innovativa location di via Tortorna 27 a Milano, è il primo evento sul mercato finanziario italiano in modalità phygital che vedrà 12 società quotate e quotande incontrare l’ecosistema degli investitori

Si terrà il prossimo 4 novembre a Milano “Finance Gala”, il primo evento in Italia realizzato in modalità phygital, da remoto e in presenza, per offrire all’ecosistema degli investitori istituzionali, professionali, consulenti finanziari e retail, la possibilità di incontrare, approfondire la conoscenza e sviluppare relazioni con il Top Management di PMI italiane quotate e quotande sul mercato Euronext Growth Milan ed Euronext Access.



L’evento, alla sua prima edizione, è organizzato da Integrae SIM (“Integrae”), società leader tra gli Euronext Growth Adisor e Global Coordinator per numero di quotazioni sul mercato Euronext Growth Milan e Investment Bank focalizzata sul segmento Mid-Market, in collaborazione con TMP Group, media company internazionale nata nel 2012 specializzata in comunicazione digital, e si svolgerà nell’innovativa location Hangar21 di via Tortorna 27.



Il programma prevede l’avvio dei lavori e della diretta streaming (accesso dal sito www.financegala.it) alle 15:00 con presentazioni in formato “emozionale” da parte delle 12 società partecipanti: Alfio Bardolla Training Group, Circle Group, Convergenze, FOS, Id-Entity, i-RFK, Longino&Cardenal, Marzocchi, MSymbol, Nusco, Promotica, RETI. Alle 17:00 inizieranno gli incontri one-to-one e one-to-many con gli investuitori istituzionali e professionali al termine dei quali è prevista una fase di networking affiancata da attività di carattere “esprienziale”. Alle 19:30 si aprirà il Gala Dinner, intrattenuto da spettacoli di musica e danza, e durante il quale saranno assegnati gli Awards alle società selezionate dalla giuria e dagli sponsor Arkios Italy, Banca Valsabbina e Valori&Finanza Investimenti SIM. A condurre il Finace Gala sarà Federico Morgantini, giornalista economico.



Luigi Giannotta, Direttore Generale di Integrae SIM, ha commentato: “Siamo convinti che dopo mesi di distanziamento ci sia un grande desiderio di relazionarsi in presenza tra emittenti e investitori con l’obiettivo di creare rapporti che consentano di massimizzare i rispettivi interessi. In una logica di elevato coinvogimento e sicurezza per il Mercato abbiamo però configurato l’evento anche in modalità digitale e fruibile in tempo reale per tutti gli investitori che vorranno assistervi. Per i presenti oltre alla sessione di lavoro anche l’opportunità di vivere forme di esperienza e intrattenimento uniche ed originali. Integrae SIM continua così ad ampliare la propria offerta di consulenza a favore di imprese e investitori”.



Davide Maestri, Direttore Generale di TMP Group, ha aggiunto: “Il mese di novembre è da sempre sinonimo di economia, finanza e investimenti nel mondo degli eventi, che si basano strettamente sulle relazioni interpersonali. Così noi di TMP Group, grazie alla nostra expertise nel settore della comunicazione in ambito Fintech, abbiamo deciso di creare il format di un evento di caratura nazionale che potesse offrire al tempo stesso agli attori protagonisti - come investitori, società quotate, società quotande e mediatori - un’esperienza concreta e di qualità abbinando il meglio del digitale con le relazioni in presenza”.