In occasione della Festa di Sant'Anna un torneo regionale di burraco

Iniziativa organizzata da U.S. Acli Marche e Asd Burraco Valli misa e nevola

MONTEPRANDONE – Domenica 29 luglio, a partire dalle ore 16, presso il ristorante pizzeria Rosy nella frazione Sant’Anna, si svolgerà la quinta tappa del Gran Prix regionale di burraco organizzato dall’ASD Valli Misa e Nevola e dall’U.S. Acli Marche.

Il torneo si svolgerà in 4 partite: tre mitchell e una danese (4 smazzate). Vige il regolamento U.S. Acli settore burraco.

La quota di iscrizione è fissata in euro 12,00. A tutti i partecipanti sarà consegnato un buono consumazione per una porzione di “spinosini”.

Per le iscrizioni (massimo 30 tavoli) ci si può rivolgere ai referenti di gara Maurizio (3381475464), Valerio (3271376882) e Massimiliano (3889028364).