In piazza Libertà a Brindisi Montagna va in scena Lucanum Smart

Evento gratuito organizzato dal comune e dalla Pro Loco di Brindisi Montagna

Lucanum Smart, versione interattiva per eventi lanciata durante l'estate, realizzata da Emilio Massa della PMI innovativa iInformatica, ha raccolto importanti consensi agli eventi di Irsina, Filiano, Grottole e Palazzo San Gervasio.

Concluderà il tour facendo tappa il 28 agosto a Brindisi Montagna e il giorno 3 settembre a Tursi. L'evento di Brindisi Montagna è in programma per il giorno 28 agosto alle ore 21.00 presso Piazza Libertà, organizzato dal Comune di Brindisi Montagna e la Pro Loco di Brindisi Montagna, prima Pro Loco della Basilicata ad aver sposato il progetto Lucanum organizzando l'evento che ha dato l'avvio al protocollo d'intesa con le Pro Loco Unpli della Basilicata, ed il relativo nuovo progetto editoriale Lucanum con le Pro Loco della Basilicata.

L'evento completamente gratuito prevederà lo sfidarsi di 6 squadre (ciascuna con un massimo di 6 partecipanti). L'iscrizione gratuita delle squadre è possibile tramite la Pro Loco di Brindisi Montagna (salvo esaurimento posti disponibili).

Alla squadra vincitrice della serata andrà in premio il Lucanum Summer e l'intero alfabeto Lucanum in 26 spille.

Durante l'evento interverranno Gerardo Larocca (sindaco di Brindisi Montagna), Vito Santarcangelo e Nicolo Montesano (rappresentanti del team Lucanum e della società iInformatica Srls).

Un'opportunità per scoprire la Basilicata in gioco nella splendida perla potentina di Brindisi di Montagna.