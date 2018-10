Coinvolti i territori dei comuni di Castelfidardo, Camerano e Osimo

Parte da Castelfidardo (lunedì 8 ottobre ore 21,15 – Piazza della Repubblica) un’altra settimana di iniziative finalizzate a promuovere stili di vita corretti tra i cittadini.

Ad organizzarle è l’Unione Sportiva Acli Marche, sin dal 2013 impegnata nel territorio regionale con l’iniziativa “Salute in cammino” per promuovere il movimento tra i cittadini.

A Castelfidardo la camminata è guidata dal prof. Massimiliano Strappato e viene realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale, con il sostegno della Susan G. Komen Italia Onlus, col contributo della Regione Marche e con il patrocinio della delegazione provinciale del Coni di Ancona.

Da sempre il mese di ottobre è quello dedicato alla prevenzione del tumore al seno e proprio la partnership tra U.S. Acli Marche e Susan G. Komen Italia Onlus (che sostiene anche le altre iniziative nel territorio provinciale) lo ricorda visto che tra le tante iniziative di prevenzione possibili c’è anche quella di incrementare il movimento.

Nella provincia di Ancona gli appuntamenti con “Salute in cammino” sono tre.

Dopo Castelfidardo è la volta di Osimo, dove ogni martedì (prossima tappa martedì 9 ottobre) la camminata settimanale, della durata di un’ora, parte da Piazza Boccolino di fronte al municipio.

L’iniziativa è sostenuta da Regione Marche ed amministrazione comunale, patrocinata dal Coni, guidata sempre dal prof. Strappato e consiste in una camminata della durata di un’ora.

A Camerano, sotto la direzione della professoressa Maria Cristina Piastrellini, “Salute in cammino”, promosso in collaborazione con l’amministrazione comunale e con il patrocinio del Coni provinciale, si svolge ogni mercoledì (prossima tappa mercoledì 10 ottobre) con partenza dal palazzetto dello sport.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa, a cui è possibile partecipare gratuitamente, si possono consultare il sito www.usaclimarche.com oppure la pagina facebook Salute in cammino.