In Sicilia da oggi è possibile richiedere un Prestito Agevolato a distanza

Il servizio è attivo attraverso il portale www.prestitiadistanza.it. Possono accedere al servizio le seguenti categorie: dipendenti della pubblica amministrazione, dipendenti statali MEF, NOIPA, e pensionati INPS.

Grazie al supporto della società Gruppo Santamaria Spa, è stato attivato il servizio di consulenza specialistica per tutti i consumatori che hanno la necessità di ottenere un finanziamento fino a 75.000 €. L’accesso al servizio è gratuito e garantisce una consulenza diretta con un Operatore Dedicato per facilitare l'avanzamento della richiesta. Attraverso il servizio è possibile condividere le informazioni necessarie e scambiarsi documenti in assoluta sicurezza grazie ai protocolli di identificazione e firma digitale remota. Per essere vicini alle famiglie, nonostante la distanza.