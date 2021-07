In tutte le librerie arriva “IN CARROZZA”, la 1ª Guida turistica accessibile, ora per Mantova e provincia

“In carrozza!”, si legge urlando come l’augurio di una partenza prima di un viaggio di cambiamento. È questo che vuole essere il nuovo progetto editoriale dell’Associazione di turismo accessibile “Pepitosa in carrozza” pubblicata da Editoriale Sometti: una guida formata da più di 170 pagine dedicate all’accessibilità della città di Mantova e del suo territorio circostante, toccando storia, cultura, accoglienza, cibo ed eventi.

Scritta da Valentina Tomirotti, giornalista e Presidente dell’associazione, col supporto culturale della Guida turistica mantovana Lara Casali [https://www.mantuaonlineblog.com] e della grafica Beatrice Signoretti.



Undici sono gli itinerari raccontati tra città e provincia. Scegliendo la Guida realizzata dall’Associazione, si hanno tutte le informazioni per conoscere questa città e il suo territorio, imparando ogni suo dettaglio di accessibilità, per non avere brutte sorprese nella visita.



Non è una Guida Turistica fatta di divieti o di esperienze impossibili, ma di racconti, anche tecnici, di alternative e di possibilità concrete per farla diventare un diario di viaggio. Un vero supporto turistico per assaporare fino in fondo Mantova e provincia.



L'accessibilità raccontata è, sia iconografica con icone dedicate a: rampe, ascensori, percorso alternativo, montascale, bagni attrezzati, carrozzina manuale o a motore, sia narrativa, con il racconto dettagliato dell'azione da compiere (altezza scalini, percentuale di pendenza rampe, larghezza e apertura porte e molto altro). Questa Guida offre la reale conoscenza preventiva approfondita dello stato di fatto del luogo: dall’aspetto culturale e divulgativo, alla conoscenza della fattibilità degli itinerari con carrozzina manuale o elettrica, da soli o accompagnare, dettagli fondamentali per riuscire ad essere un* turista autonom* e per sfatare stereotipi che aleggiano nel mondo della disabilità.



Questa Guida è utile anche a chi con la disabilità ha poco a che fare: per aprire i confini della mente, per prestare più attenzione quando si compiono azioni in giro per la città (parcheggi, lavori in corso, organizzazione di eventi, etc etc), per condividere un’esperienza o per iniziare a viaggiare in modo consapevole e responsabile.



La Guida turistica accessibile di “Pepitosa in carrozza” è un progetto replicabile in modo itinerante per altre città e rappresenta solo la 1ª uscita di una vera e propria collana turistica accessibile.



La Guida di Mantova si trova in tutte le librerie ed è già in pre-order sul sito dell’associazione



La Guida ha avuto l’appoggio di innumerevoli patrocini, collaborazioni e supporti per essere realizzata ed avere un connotato innovativo. Dal Comune di Mantova, alla Fondazione Palazzo Te, ai vari Comuni protagonisti degli itinerari fino ad arrivare a grandi realtà come la Nazionale cantanti e Airbnb, ed è stata realizzata grazie alla contribuzione di Tea spa, Coop Alleanza, Apam e Ortopedia Guadagni di Mantova.



“Scrivere una guida turistica durante una pandemia mondiale è un progetto che racchiude tutta la speranza di tornare a viaggiare, e di grande consapevolezza che nel momento della ripartenza sarebbero cambiati i bisogni degli utenti, dando un’occasione per allargare i target, rivolgendosi a tutti. Abbiamo avuto ragione.”, commenta Valentina Tomirotti. “Siamo partiti da Mantova perché è casa e durante la pandemia non potevamo spostarci, ma in cantiere abbiamo già altre realtà interessate ad avere una Guida accessibile per la propria città che vivono una sorta di marginalizzazione di inaccessibilità, come Venezia e Matera. Vorremmo scrivere queste due Guide dimostrando il contrario e facendole conoscere da un’altra visuale”.



ITINERARI DELLA GUIDA:



Per Mantova



Viaggiare come un Principe



A spasso per la memoria. I luoghi del Ghetto



Si va in scena. I palcoscenici mantovani



I simboli raccontano la città



Mantova acquatica e la natura è sotto casa



Street-art di Lunetta. La rinascita di un quartiere multi-etnico



Per la Provincia



L'ossigeno del territorio: i parchi mantovani



Verso la città ideale: Sabbioneta, il principe e la stella



Verso il Lago di Garda: sui colli morenici scoprendo Solferino



Lungo il grande fiume fino a San Benedetto Po



Il Borgo delle Grazie tra Sacro e Profano



“Pepitosa in carrozza” nasce nell’agosto del 2019, dall’idea di Valentina Tomirotti, giornalista mantovana e attivista del mondo della disabilità, per comunicare, divulgare e sopperire alla grande mancanza che avviene nel mondo del turismo: non avere una corretta spiegazione di quali ostacoli o possibilità si possono incontrare nelle città o nei luoghi di cultura, cercando di racchiudere tutte le info utili in un unico portale o scrivendo Guide turistiche dedicate.



Grazie a questa Associazione, la promozione turistica potrà aprirsi a nuovi canali di comunicazione e raggiungere ogni utente. Ma alla fine l’Associazione è anche un punto di riferimento charity proprio per il territorio mantovano, attivatore di servizi gratuiti di supporto per il mondo della disabilità: dallo sportello legale allo sportello di abbattimento barriere architettoniche, avvalendosi di importanti professionisti.