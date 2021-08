Pasolini a Casarsa: il docu-film di Francesco Costabile, Federico Savonitto. Venerdì 27 Agosto, ore 19:45

MITTELFEST 2021 "eredi"



Mittelimmagine

IN UN FUTURO APRILE

FRANCESCO COSTABILE, FEDERICO SAVONITTO.



Documentario (Italia / 78’ / Colore).

Venerdì 27 Agosto, ore 19:45, c/o Il Curtil di Firmine.



Regia: Francesco Costabile, Federico Savonitto

Sceneggiatura: Francesco Costabile, Federico Savonitto.



Voce narrante di Daniele Fior.

Fotografia/DOP: Debora Vrizzi

Montaggio: N. Cristiani, F. Savonitto

Suono: H. Gergolet, A.Petris

Musiche originali: P. Corberi

Produzione: Altreforme, in associazione con Centro Studi Pasolini, Kublai Film, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, Cinemazero



Durante gli anni quaranta il giovane Pier Paolo Pasolini vive a Casarsa, in Friuli, nel paese di sua madre. In quel luogo scopre il paesaggio e la lingua friulana, entra in contatto con il mondo contadino, vive le sue prime storie d’amore e forma la sua postura politica.

La vita di Pasolini negli anni del Friuli scorre attraverso il racconto del cugino Nico Naldini, a sua volta scrittore e poeta, svelando due percorsi di vita inevitabilmente connessi.



Entrambi assorbono la violenza estetica ed erotica di un mondo sconosciuto che si svela nella sua cruda realtà. Questo universo sarà la base di molte sue opere successive, dalle vicende narrate nei romanzi Amado mio e Il sogno di una cosa, fino alle opere cinematografiche Teorema e Medea.