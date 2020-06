In vacanza o al lavoro? Entrambe le cose

Con le connessioni veloci e gli ampi spazi nelle camere oggi si può restare (virtualmente) in ufficio e allo stesso tempo andare in ferie: la tecnologia è la nuova magia!

Pochi giorni a disposizione, o ancora peggio monte ferie e permessi esauriti, aziende che rivedono il piano di turnazione… come conciliare la ripresa dei ritmi di lavoro con la voglia di andare in vacanza? Lo smart working, che tutti abbiamo imparato a conoscere da vicino negli ultimi mesi, offre una soluzione che somiglia all’uovo di Colombo: lavorare dal luogo di vacanza! Se ci siamo abituati a lavorare dal salotto o dalla cucina di casa, sicuramente possiamo farlo anche dal balcone della suite vista mare o nella pace di un’antica dimora ristrutturata. Perché no? E durante le pause, invece dei due passi nel cortile condominiale, magari ci facciamo un bagno in mare, e la sera ceniamo sotto le stelle… niente male! Vediamo insieme dove andare per conciliare le nuove esigenze del soggiorno, in famiglia o in coppia.



In Basilicata



I casalini e le dimore di Borgo San Gaetano di Bernalda, in provincia di Matera sono solo sette, e garantiscono una privacy assoluta. Con ingresso indipendente e dotati di comode e ampie zone giorno – con tanto di frigorifero, lavello, stoviglie, bollitore con tisane e macchina del caffè espresso con cialde per mantenere la tradizione della pausa da ufficio! – offrono un ambiente sereno dove poter svolgere il proprio lavoro al computer con grande agio. Il wi-fi è disponibile gratuitamente in tutti gli ambienti: volendo ci si può posizionare anche all’ombra degli alberi del curatissimo giardino privato. E una volta pigiato il tasto off la meravigliosa cittadina di Bernalda offre un sacco di locali e ristoranti dove provare le specialità lucane. Mentre la spiaggia di Metaponto, con il suo mare da Bandiera Blu 2020, si trova a pochi chilometri di distanza, la pausa pranzo con tuffo ci sta?



In Sicilia



Tutte le splendide camere e suite del Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo Luxury Wine Resort – magnifico 5 stelle di Marsala – sono dotate di wi fi gratuito. Come pure tutte le aree comuni. Un ufficio con vista sul mare della Sicilia Occidentale e le isole Egadi non sarebbe niente male, no?



Intorno il lusso discreto ed elegante di una dimora storica, gestita con impeccabile raffinatezza dai discendenti della famiglia, che domina da una piccola altura il paesaggio, offrendo uno dei panorami più suggestivi dell’isola. La pausa caffè diventa così un tuffo in piscina, e al momento di chiudere il laptop ci si può concedere un calice dell’inebriante vino prodotto all’interno della tenuta, per un brindisi alla vacanza-lavoro.



In Salento



Al Relais Palazzo Zaccaria di Matino, in provincia di Lecce, pace e tranquillità sono assicurate. La struttura dispone di un solo appartamento, a completa disposizione degli ospiti, con connessione veloce wi-fi a fibra di TIM, gratuita. La zona giorno dispone di salotto e tavolo da cucina spazioso e ampio, e di tutto il silenzio che serve per concentrarsi come si deve. L’elegante ambiente in pietra leccese, legno e ferro battuto è uno sfondo perfetto anche per le video call! Nella zona interrata del loft, sotto la camera da letto, si trova uno spazio relax con vasca jacuzzi: quel che si dice una pausa rigenerante tra una mail e l’altra. E la sera si può scegliere una passeggiata glamour sul lungomare di Gallipoli o un ristorantino intimo nell’entroterra salentino.