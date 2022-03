In Valle di Primiero arriva il gravel. Una 'Mythos Alpine Gravel' dolomitica

Il 26 giugno San Martino di Castrozza sarà headquarters della manifestazione Mythos Alpine Gravel: per i più curiosi e per gli esperti del gravel Senza roadbook e frecce sui percorsi Black di 73 km e Green di 42,5 km Un grande evento nato dall’idea di Pedali di Marca

La nuova tendenza delle due ruote si chiama Gravel. Arriva dagli Stati Uniti e nasce dalla necessità del popolo americano di raggiungere, in alcune zone, le strade secondarie su ghiaia, ‘gravel’ appunto in inglese. Come a macchia d’olio la nuova disciplina si è diffusa in tutto il mondo, diventando un vero e proprio life-style tanto da ‘costringere’ i vari marchi ciclistici ad adattarsi alle nuove esigenze del mercato offrendo questo tipo di mezzo, un mix tra una bici da corsa e una mtb.

Gli esperti organizzatori Massimo Panighel e Massimo Debertolis colgono la palla al balzo e propongono ‘Mythos Alpine Gravel’, la manifestazione non competitiva in Trentino inserita tra le proposte che andranno ad anticipare il big event di mtb Mythos Primiero Dolomiti. I ‘gravellisti’ si raduneranno domenica 26 giugno nell’affascinante San Martino di Castrozza, headquarters della manifestazione, che si trova nel cuore del Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino circondata dalle immense vette dolomitiche che compongono il gruppo delle Pale di San Martino, dichiarato patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Dopo una partenza libera ‘alla francese’, le ‘strade bianche’ della Valle di Primiero si pedaleranno sui percorsi ‘Black’ di 73 km e 2380m di dislivello con il 25,5% di asfalto, il 70,9% di sterrato e il resto di pista ciclabile, oppure su quello ‘Green’ di 42,5 km e 1310m di dislivello con il 29,4% di asfalto ed il restante 70,6% di sterrato.

Non sono previsti roadbook né frecce: si andrà alla scoperta del percorso un poco alla volta, pedalata dopo pedalata, seguendo la traccia GPS dal proprio smartphone o dal computerino. Questo è il vero spirito di libertà che caratterizza il gravel, niente vincoli, niente orologi e nessuna meta precisa, soltanto il gusto di pedalare in compagnia, o da soli, facendo affidamento solo sulle proprie gambe. Oltre alle biciclette specifiche da gravel, sono tranquillamente utilizzabili anche le mtb, le bici da strada e le E-bike.

Lungo il percorso lo staff del comitato organizzatore Pedali di Marca, con la collaborazione delle associazioni di volontariato della valle, il Comune di Primiero San Martino e l’APT di San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi, allestirà i vari punti di ristoro. Per garantire un elevato standard all’evento, il numero massimo di iscritti per il percorso ‘Black’ è di 300 concorrenti e 700 quello per il ‘Green’, mentre la quota di iscrizione pari a 30 euro è la stessa per entrambe le proposte fino al 23 giugno. Da menzionare il ricco pacco gara, con all’interno preziosi gadget e articoli tecnici firmati Montura e Giessegi.

Grazie alla ‘Combinata Giessegi - Gravel Unesco’, due patrimoni dell'umanità come le Colline del Prosecco e le Dolomiti, con l'esperienza di GSG Cycling Wear, propongono un’iniziativa unica. Sarà possibile iscriversi alla speciale combinata, che comprende i due eventi La Ronda e Alpine Gravel, a un prezzo ridotto di 50 euro (le iscrizioni scadono il 20 marzo).

Mythos Alpine Gravel è la manifestazione adatta a tutti e l’occasione giusta per sperimentare questa nuovo stile di vita.

Info: www.mythosprimiero.com