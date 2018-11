In vista della “Giornata mondiale del diabete” l’U.S. Acli Marche invita alla partecipazione a “Sport senza età – Salute in cammino”

Venerdì 9 novembre camminata a Porto d’Ascoli in Piazza Cristo Re alle 21

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - La Giornata Mondiale del Diabete è stata creata dalla Federazione internazionale del diabete (IDF) e dall' Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1991 in risposta alla crescente sfida alla salute posta dal diabete. Si tiene ogni anno il 14 novembre che corrisponde alla data di nascita di Frederick Banting (il co-scopritore dell'insulina con Charles Best nel 1922). Proprio in vista di tale ricorrenza l’Unione Sportiva Acli Marche rinnova l’invito ai cittadini a partecipare al progetto regionale “Sport senza età” che promuove stili di vita corretti tra i cittadini e l’incremento dei momenti di socializzazione. L’iniziativa è organizzata dall’U.S. Acli Marche e cofinanziata dall’Asur Marche (Deliberazione di Giunta Regionale 1118/2017), dalla Fondazione Carisap, da Coop Alleanza 3.0 col patrocinio dell’amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto. “Occorre che i cittadini capiscano quanto sia importante – concludono i dirigenti dell’U.S. Acli Marche – partecipare a queste iniziative di prevenzione anche per contenere la spesa sanitaria nazionale che, nel caso del diabete, ammonta a 20 miliardi di euro (tra costi diretti e indiretti). Proprio per questo invitiamo i cittadini ad aderire alle camminate settimanali che coinvolgono il territorio di San Benedetto del Tronto, con partenza da Piazza Cristo Re alle 21 ogni venerdì. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 9 novembre”. Sulla pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche e sul sito www.usaclimarche.com saranno pubblicate le notizie relative a tutti gli appuntamenti che andranno avanti fino al mese di dicembre 2018.