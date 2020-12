Dopo un mese di chiusura forzata, Incàlmo, il ristorante fine dining di Este (PD), riapre, ovviamente nei limiti imposti dalle norme vigenti. Nella silenziosa provincia veneta di Este, tra Padova e Vicenza, sta germogliando questa nuova realtà Un team giovane e competente scommette su un ristorante fine dining avviato a settembre

“Incàlmo in dialetto veneto significa innesto. Come due piante che si uniscono per dare luce ad una più forte e resistente, alla nostra tavola germogliano nuove idee, nuove realizzazioni. Si contaminano con le nostre esperienze passate, si incontrano, si scontrano e si fondono. Il risultato è un percorso equilibrato, ricco e plurale, il cui il filo conduttore è l’amore per il buon cibo e il rispetto per la materia prima.”



Incàlmo ha riaperto Venerdì 4 dicembre e - nel rispetto delle regole - invita i clienti a trascorrere il fine settimana insieme a loro, alla scoperta di un'esperienza fatta di prodotti genuini, gusti e profumi decisi e abbinamenti innovativi.

Le opzioni:

Venerdì e Sabato: formula Cena + Notte in Hotel Beatrice (€30,00 camera singola - €50,00 camera doppia)

Sabato e Domenica: Pranzo dalle h12.30 alle h15.30.



Famiglia Incàlmo

Era tutto pronto: l’idea, il concept, l’immagine coordinata, la squadra, il progetto degli interni. Era stato aperto anche il cantiere. Poi la storia è nota: lock-down e conseguente interruzione di tutte le attività. Un lungo periodo di quarantena che ha letteralmente “messo in gabbia” l’energia dei giovani protagonisti di questa nuova realtà, frenando brutalmente il percorso intrapreso.

Oggi per loro non si parla di rinascita, ma di nuova alba. Una sfida post-Covid19 combattuta con l’ottimismo (non senza una certa esperienza) della gioventù. E’ così che con l’arrivo dell’estate nella più tranquilla campagna veneta, proprio accanto alle antiche mura di Este, tra Padova e Vicenza, nasce INCÀLMO, un progetto corale con le idee ben chiare e radicato saldamente nel terreno.



INCÀLMO è un ristorante fine-dining, che nasce all’interno dell’Hotel Beatrice: struttura simbolo della comunità Atestina, recentemente rinnovato valorizzando l’originario stile vintage degli Anni ‘60.



L’idea nasce dalla voglia di Michele Carretta, 30 anni ad agosto, di far rivivere lo storico albergo di famiglia, voluto e fatto costruire nel 1966 dal bisnonno materno Giovanni Stocchetti (oggi ricordato come Nonno Tani), innestandogli (da cui Incàlmo) un ristorante fine-dining di cucina italiana contemporanea. Chef già in forze a Londra per GODO, il progetto estero di Tommaso Arrigoni e forte di plurime esperienze in cucine di livello, Michele qui in veste di imprenditore ha saputo costruire la giusta squadra per dare forma al suo progetto.

Ricardo Scacchetti, (classe 1983) italo-brasiliano di San Paolo e trapiantato a Londra, trasportato dall’entusiasmo di Michele ha deciso di scommettere su Este e lo affianca in veste di socio nell’impegnativa sfida di rilanciare la struttura nella sua totalità, individuando uno spazio dove portare idee nuove: lui è l’operativo della coppia ed inoltre ricopre il ruolo di Brand & Communication Manager.

Francesco Massenz (classe 1986) e Leonardo Zanon (classe 1984) sono gli CHEF di INCÀLMO: amici e colleghi di lunga data, sono loro l’anima della cucina caratterizzata da una grande determinazione, maturata nelle plurime esperienze del passato, in particolare negli ultimi anni trascorsi insieme da Agli Amici Ristorante ** di Emanuele Scarello.

Una cucina di piatti “puliti”, quasi primitivi in cui devono emergere sapori definiti. Una cucina riconoscibile, dal gusto delineato e immediato.

A completare la squadra e guidare la sala Filippo Caporello (classe 1974), Padovano doc con esperienza nel retail di lusso. E’ il Restaurant Manager chiamato a gestire il delicato rapporto che si deve instaurare tra il cliente e la cucina: a lui il compito di far vivere al meglio l’esperienza INCÀLMO.

A studiarne gli interni chiama l’architetto Alessandra Salaris dell’omonimo Studio Salaris, con il preciso compito di elevare il gusto degli Anni ‘60 ad uno stile attuale, preservandone la memoria attraverso forme, colori e materiali. Il risultato è un locale raffinato, sobrio ma di grande personalità, capace di dialogare senza forzature con l’ambiente esterno e la cucina.

Un team dunque dai vissuti differenti che vibra all’unisono e che non vede l’ora di partire e condividere un’idea diventata finalmente realtà.



INCÀLMO Ristorante

www.facebook.com/IncalmoRistorante/ www.instagram.com/incalmoristorante/



Viale Rimembranze, 1, 35042 Este (PD)



www.IncalmoRistorante.com



Ph. (c) Margherita Bonetti

Da sinistra a destra: Leonardo Zanon, Ricardo Scacchetti, Michele Carretta, Filippo Caporello, Paolo Bottio, Francesco Massenz, Andrea Paola Canato.