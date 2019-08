Incentivi dedicati alle imprese turistiche, commerciali, dei servizi e dell’artigianato artistico delle Marche

La nuova misura POR FESR Marche 2014-2020 “Finanziamento rivolto ai progetti di sistema per la valorizzazione e riqualificazione delle piccole e medie imprese del settore del turismo, commercio, dei servizi e dell’artigianato artistico di qualità” stanzia una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per finanziare progetti per la rivitalizzazione e la promozione dei centri storici e urbani colpiti dal terremoto nelle Marche del 2016.

Beneficiari dell’agevolazione per le imprese delle Marche



Il bando per lo sviluppo economico e sociale della Regione Marche è dedicato alle micro, piccole e medie imprese con Codice Ateco appartenente al settore del commercio al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e dell’artigianato artistico, in forma singola o aggregata, con sede operativa in uno dei Comuni colpiti dal sisma. Le imprese artigiane beneficiarie devono essere iscritte nella Sezione Speciale “Artigianato artistico e tradizionale” del Registro Imprese.



Tipologie di investimento ammesso al Bando della Regione Marche



L’intervento finanzia progetti di sistema per la valorizzazione e la riqualificazione delle attività commerciali, turistiche, di servizi e di artigianato artistico, attraverso la realizzazione di azioni di promozione e marketing.

Le spese ammesse al bando per le imprese delle Marche, riguardano:

- iniziative promozionali

- attività di marketing, studi e ricerche

- realizzazione di servizi comuni

- realizzazione di sistemi informativi da sviluppare con sistema delle reti di impresa soprattutto attraverso l’utilizzo di supporti informatici

- progettazione, direzione dei lavori e coordinamento

- opere edili e di installazione impianti ed attrezzature



Sono considerate ammesse tutte le spese sostenute a partire dal 24 agosto 2016 che prevedono un investimento minimo pari ad almeno 12.000 €.



Agevolazione dedicata alle imprese delle Marche



La misura prevede un contributo a fondo perduto pari al 50%, fino ad un importo massimo di 50.000 €.



Scadenza del bando per le imprese turistiche, commerciali, dei servizi e dell’artigianato artistico delle Marche



Lo sportello sarà aperto fino alle ore 13.00 del 31 ottobre 2019 per presentare domanda. La selezione avverrà tramite procedura valutativa a graduatoria. I progetti in grado di attrarre l’interesse turistico e culturale, presentanti da imprese in forma aggregata (ATS, ATI, Reti di impresa, Rete-contratto) verranno privilegiati.